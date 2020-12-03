الكوبت حزينة على الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل.. شاهد

الدبور – الكويت تعيش في حالة حزن وقلق على الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. ووزير الدفاع السابق لدولة الكويت.

حيث تصدرت أنباء الحالة الصحية للشيخ ناصر صباح الأحمد، أحاديث الكويتيين خلال الساعات القليلة الماضية في المجالس وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.

وخصص عدد من أبناء ألأسرة الحاكمة تغريداتهم في ”تويتر“ للدعاء له بالشفاء في ظل غياب تفاصيل ومعلومات دقيقة عن تطورات وضعه الصحي الذي شغل الكويتيين خلال الأسابيع الماضية.

وكتب فهد دعيج السلمان الصباح تغريدة على صفحته على موقع تويتر لسعها الدبور وجاء فيها ما نصه: “أخي وابن عم الاكبر عمرًا و مقاما الشيخ ناصر صباح الاحمد و من كان سببًا في توجيهي بالدراسة و الحياة والذي لا أنسى فضله بعد الله تعالى علي منذ الصغر أقول” أشهد الله ان القلب يدمي والحزن يؤلمني بما أصابك من مرض ولا باليد حيلة غير أن أقول شفاكم الله و رعاكم فقلوبنا معكم”

أخي وابن عم الاكبر عمرًا و مقاما الشيخ ناصر صباح الاحمد و من كان سببًا في توجيهي بالدراسة و الحياة والذي لا أنسى فضله بعد الله تعالى علي منذ الصغر أقول" أشهد الله ان القلب يدمي والحزن يؤلمني بما أصابك من مرض ولا باليد حيلة غير أن أقول شفاكم الله و رعاكم فقلوبنا معكم"

أبو عبدالله. — فهد دعيج السلمان الصباح (@fahaddsalsabah) December 2, 2020

وكتب أيضا فهد نايف جابر الاحمد الصباح تغريدة. أرفق فيها صورة قديمة للشيخ ناصر الصباح. قال فيها: اللهم اشف عبدك ناصر و ارزقه الصحة. الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.”

اللهم اشف عبدك ناصر و ارزقه الصحة 🤲🏻 الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح. pic.twitter.com/emgHY1Up4T — فهد نايف جابر الاحمد الصباح (@FahadNJAlSabah1) December 2, 2020

ونشر خالد ناصر المبارك الصباح أيضا دعاء على صفحته على تويتر قال فيها: “اللهم إني أسألك في هذه الساعه أن تشفي عبدك ناصر صباح الأحمد شفاءاً لايغادر سقماً وأن تلطف فيه وتحرسه بعينك التي لاتنام”

اللهم إني أسألك في هذه الساعه

أن تشفي عبدك ناصر صباح الأحمد

شفاءاً لايغادر سقماً وأن تلطف فيه وتحرسه بعينك التي لاتنام pic.twitter.com/mhyobjGNKK — ناصر خالد المبارك الصباح (@nkalsabah) December 2, 2020

وتداول الكويتيون قبل أسابيع أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، وتبع ذلك تدوينة للشيخ ناصر عبر ”تويتر“ أكد فيها إجراء فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.

ومع تداول شائعات عن وفاة الشيخ تم نفيها من قبل حسابات إخبارية. عاد اسم الشيخ ناصر مجدداً ليتصدر أحاديث الكويتيين الذين طالبوا بتكثيف الدعاء له بالشفاء. وحاجته الماسة للدعاء في هذا الوقت الذي يخضع فيه للعلاج خارج البلاد إثر عملية جراحية أجراها قبل نحو عامين ونصف العام لاستئصال ورم في الرئة.

وإضافة إلى أبناء الأسرة الحاكمة، فقد تداول نواب وحقوقيون وأكاديميون. صور الشيخ ناصر الملقب بـ ”كاشف الفساد“ نظراً لدوره ومشاركته بكشف عدة ملفات فساد شهيرة تمت إثارتها مؤخراً . دون ورود أي تعليق رسمي من الديوان الأميري حول تفاصيل وضعه الصحي حتى الآن.

حيث كتبت النائب صفاء الهاشم تغريدة لسعها الدبور جاء فيها ما نصه: “يارب..أسألك بأسمائك الحسنى التي أنزلتها وباسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت،ان تمن بالشفاء على عبدك ناصر صباح الأحمد اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده،اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام.”

يارب..أسألك بأسمائك الحسنى التي أنزلتها وباسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت،ان تمن بالشفاء على عبدك ناصر صباح الأحمد اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده،اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام.#الشيخ_ناصر_صباح_الاحمد pic.twitter.com/1lZunfGgDD — safa Alhashem (@safaalhashem) December 2, 2020