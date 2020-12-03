مايا دياب توجه رسالة إلى شيطان العرب وتتمنى أن يحقق أمنيتها الوحيدة في الحياة

الدبور – نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة على صفحتها على موقع تويتر. اعربت فيها عن امنيتها الوحيدة في هذه الدنيا وتتمنى من شيطان العرب، ولي عهد أبوظبي أن يحقق أمنيتها مع نهاية هذا العام او قبله. وربما تريد أن ترى هذه الامنية قبل أن تموت وتغادر الدنيا.

وأمنيتها أن لا تحرم من الرز الإماراتي. حيث أموال الإمارات كثيرة و الحفلات هناك مجزية خصوصا مع عيال زايد. لأن رزهم لا ينتهي.

وقالت اللبنانية مايا دياب بتغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“أمنيتي الشخصية “اللبنانية” : إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة #الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي”

التغريدة التي إعتبرها الكثير من متابعينها إنها تطبيلة قوية ومعروفة، وقال أحدهم بدأت وصلة الشحادة من الإمارات. بينما قال آخر ما نصه: “كمان نحن اعطيناهم علم وثقافة وقدرات علمية لشباب بنو وعملو منذ البدايات.. ما قصرنا معهم ابدا ادمغة اللبنانين لها بصماتها في الامارات والخليج باكمله…”

كمان نحن اعطيناهم علم وثقافة وقدرات علمية لشباب بنو وعملو منذ البدايات.. ما قصرنا معهم ابدا ادمغة اللبنانين لها بصماتها في الامارات والخليج باكمله… — عايشين ميّتين (@mantouff) December 2, 2020