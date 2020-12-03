مصري يمارس العلاقة المحرمة مع 5 سيدات ولكن هذا ما حصل

الدبور – مصري غلبته شهوته الحيوانية وأراد ان يمارس العلاقة المحرمة ليس مع سيدة واحدة بل مع 5 سيدات مرة واحدة. ولكن لم تجري الامور كما أراد الحيوان البشري. بل كان هناك مع المتعة التي أرادها جهنم أيضا في الدنيا قبل الآخرة.

شبكة السيدات روجن لهذه العلاقة المحرمة عبر شبكات التواصل الغجتماعي. ولم يصدق شاب مصري نفسه حتى سارع للتواصل معهن لتجربة ممارسة العلاقة المحرمة مرة واحدة. فظن نفسه وحش زمانه وبإمكانه فعلها مقابل المال.

الشاب المصري المسكين أراد أن يقلد مخرج ثورة الإنقلاب خالد يوسف. الذي أقام عدة علاقات محرمة مع فنانات في وقت واحد، ولكن الشاب أراد ان يكسر الرقم القياسي للمخرج، واتفق مع ٥ سيدات.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، نجحت شبكة سيدات مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا، باستقطاب الرجل، وأثناء تواجده معهن، قُمن بتخديره عن طريق دس مسحوق مخدر بمشروب عصير باستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشيًا عليه.

وتوفي الرجل متأثراً بالمُخدر، فقمن السيدات الخمسة بالاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول، وضبطت المسروقات بحوزتهن، وكذلك سرنجة بداخلها مادة مخدرة.

وبمواجهتهن إعترفن بارتكابهن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.