أمير الكويت يتحدث عن حل الأزمة الخليجية بين قطر و السعودية (فيديو)

الدبور – تحدث أمير الكويت عن ما وصلت إليه المباحثات لإنهاء الأزمة الخليجية. حيث أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبنّاءة التي بذلت مؤخرًا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.

وقال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية“كونا“. إن جميع الأطراف أعربت عن حرصها على التضامن والتماسك. والاستقرار الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن الاتفاق عكس تطلع جميع الأطراف لتحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والرفاه.

وأكد أمير الكويت، أن ما تم التوصل إليه اليوم. هو ثمرة الجهود ”الخيرة والبناءة“ التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منذ اليوم الأول للأزمة. وهو الذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق.

كما وجه أمير الكويت، شكره لجميع الدول التي دعمت دور الوساطة الذي قامت به الكويت لحل الأزمة الخليجية. موجهًا شكرًا خاصًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ“جهوده الداعمة التي تعكس حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة“.

سمو أمير البلاد يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الاشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربيhttps://t.co/QgKEnf3RND#كونا #الكويت pic.twitter.com/LBdrJdvApm — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 4, 2020

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير خارجية الكويت، إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية، مثنيًا على مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لما بذله في هذا الصدد.

وأضاف الشيخ أحمد الناصر في بيان مقتضب بثه تلفزيون الكويت. أن ”كافة الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي. والوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولها، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المنطقة“.

وأكد أن ذلك يأتي”في إطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. واستمرارًا لجهود سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية“.