فيفي عبده
فيفي عبده
فيديوفيديوعش الدبابير

تدهور الحالة الصحية للراقصة فيفي عبده فجأة بعد نشرها فيديو طلبت فيه الدعاء

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – تدهورت حالة الراقصة المصرية فيفي عبده الصحية بشكل مفاجيء، بعد نشرها فيديو قالت فيه إنها تعرضت لوعكة صحية كبيرة. وطلبت من متابعيها الدعاء لها ومساندتها في محنتها. ولم تفصح عبده عن طبيعة مرضها.

وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

ورغم مرضها الذي كان واضحا، أصرت فيفي عبده على إكمال مشوار الرقص والتعري، ووعدت متابعيها بأنها ستعود قريبا لإمتاعهم برقصاتها.

وقالت وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية: “وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم”.

وتابعت: “ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه وهرجع أسد تاني أحسن من الأول.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول”.

إقرأ أيضا: شاهد فيفي عبده تعتذر عن نشر أي صور وفيديوهات خليعه، وتطلب الدعاء بعد مرضها

وقالت مصادر إعلامية داخل مصر أن الحالة الصحية للراقصة فيفي عبده تدهورت بشكل واضح جدا ولكنها تعالج في المنزل ولم لم يتم نقلها إلى أي مستشفى نظرا لتفشي وباء كوروتا.

وحتى كتابة هذا الخبر لم يصدر أي بيان رسمي عن وصعها الصحي بشكل مفصل ولكن بعض المقربين منها قال إن حالتها حرجة ولم يفصح عن تفاصيل مرضها إن كان بسبب كورونا أو خلاف ذلك.

وكانت عبده قد تعرضت قبل شهر لوعكة صحية أيضا وطلبت الدعاء. واختفت عن وسائل التواصل التي تعشقها لفترة طويلة قبل أن تظهر مجددا. وتعود للتعري كسابق عهدها بعدما ظهرت في الفيديو وهي محجبة وتطلب من الله الشفاء.

و عادت الراقصة  للتعري من جديد. وذلك بعد تعافيها من وعكة صحية ألمت بها، واعتذرت وقتها لجمهورها، وظن البعض إنها تابت عن الرقص و التعري للأبد هذه المرة وخصوصا إنها تعدت الستين من عمرها.

ونشرت الام المثالية الراقصة فيفي عبد فيديو جديد لها ظهرت وهي تأكل الطعام بلباس غير محتشم كالعادة، وقامت بحركاتها للإثارة من جديد، وهي الحركات التي تصر على تقديمها لتثبت إنها مازالت دلوعة الرقص الشرقي.

إقرأ أيضا: بعد تعافيها من المرض الراقصة عبده تعود للتعري من جديد، توبة إيييه بس (فيديو)

 

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
الصورة أحلى

فيفي عبده ممثل مشهور تحسس جسدي بشهوانية وكان سببا في شهرتي

فيديو

بعد تعافيها من المرض الراقصة فيفي عبده تعود للتعري من جديد، توبة إيييه بس (فيديو)

الصورة أحلى

شاهد فيفي عبده تعتذر عن نشر أي صور وفيديوهات خليعه، وتطلب الدعاء بعد مرضها

فيديو

فيفي عبده تتحدى منتقديها من جديد نعم انا لسه مطلوبة ومغرية أكثر من أول شوفوا!

الصورة أحلى

فيفي عبده تتحدى الزمن وتتحدى عمرها وتنشر صورة مثيرة جديدة

فيديو

فيفي عبده جنت على الآخر.. أيوه انا لسه مطلوبة وهز يا وز.. شاهد ماذا فعلت؟ فيديو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.