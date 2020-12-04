تدهور الحالة الصحية للراقصة فيفي عبده فجأة بعد نشرها فيديو طلبت فيه الدعاء

الدبور – تدهورت حالة الراقصة المصرية فيفي عبده الصحية بشكل مفاجيء، بعد نشرها فيديو قالت فيه إنها تعرضت لوعكة صحية كبيرة. وطلبت من متابعيها الدعاء لها ومساندتها في محنتها. ولم تفصح عبده عن طبيعة مرضها.

وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

ورغم مرضها الذي كان واضحا، أصرت فيفي عبده على إكمال مشوار الرقص والتعري، ووعدت متابعيها بأنها ستعود قريبا لإمتاعهم برقصاتها.

وقالت وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية: “وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم”.

وتابعت: “ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه وهرجع أسد تاني أحسن من الأول.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول”.

فيفي عبده: "ادعوا لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه"#مصر #فيفي_عبده @Fifiabduoffcial pic.twitter.com/HALnQxDHWG — تطبيق زاجل (@AppZagel) December 4, 2020

وقالت مصادر إعلامية داخل مصر أن الحالة الصحية للراقصة فيفي عبده تدهورت بشكل واضح جدا ولكنها تعالج في المنزل ولم لم يتم نقلها إلى أي مستشفى نظرا لتفشي وباء كوروتا.

وحتى كتابة هذا الخبر لم يصدر أي بيان رسمي عن وصعها الصحي بشكل مفصل ولكن بعض المقربين منها قال إن حالتها حرجة ولم يفصح عن تفاصيل مرضها إن كان بسبب كورونا أو خلاف ذلك.

الآنسة #فيفي_عبده: أنا عيانة قوي، ادعوا لي.. بأحبكم قوي.

ندعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يديكي على قد نيتك وعملك.. ويعجل بذلك.

بس كده يامؤمن pic.twitter.com/0gIzk7X9xq — خالد الشبراوي (@gzjmXI22m5pfwW9) December 3, 2020

وكانت عبده قد تعرضت قبل شهر لوعكة صحية أيضا وطلبت الدعاء. واختفت عن وسائل التواصل التي تعشقها لفترة طويلة قبل أن تظهر مجددا. وتعود للتعري كسابق عهدها بعدما ظهرت في الفيديو وهي محجبة وتطلب من الله الشفاء.

و عادت الراقصة للتعري من جديد. وذلك بعد تعافيها من وعكة صحية ألمت بها، واعتذرت وقتها لجمهورها، وظن البعض إنها تابت عن الرقص و التعري للأبد هذه المرة وخصوصا إنها تعدت الستين من عمرها.

ونشرت الام المثالية الراقصة فيفي عبد فيديو جديد لها ظهرت وهي تأكل الطعام بلباس غير محتشم كالعادة، وقامت بحركاتها للإثارة من جديد، وهي الحركات التي تصر على تقديمها لتثبت إنها مازالت دلوعة الرقص الشرقي.

فيفي عبده بفيديو جديد تبدي إعجابها بالفلترات الجديدة على سنابشات. pic.twitter.com/FL85MGfARO — orientation media (@OrientationMed3) November 25, 2020