ضابط إماراتي يؤكد ما نشره الدبور من غضب بن زايد لطلب قطر إستبعاد الإمارات من المصالحة الخليجية

الدبور – أكد ضابط إماراتي معروف يعمل في جعاز المخابرات الإماراتي، من غضب ولي عهد أبوظبي بن زايد من طلب قطر إستبعاد الإمارات من المصالحة الخليجية في هذا الوقت وعدم بحث موضوعها إلا في مراحل متقدمة.

وقال الضابط الإماراتي الذي يغرد تحت اسم بدون ظل. وتصدق تسريباته بالعادة ما نشره الدبور منذ أيام. أن قطر رفضت شمل الإمارات في مباحثات الأزمة الخليجية. وهذا ما أخبرت به دولة الكويت و الولايات المتحدة والسعودية. وهو ما وافقت عليه السعودية ودول التي شاركت في عملية المصالحة الخليجية.

حيث قال بدون ظل بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “انزعاج الشيخ محمد بن زايد من موضوع المصالحة. كون دولة قطر طلبت ان تكون الامارات اخر دولة في قائمة المصالحة. البحرين مصر واخيرا” الامارات .”

انزعاج الشيخ محمد بن زايد ، من موضوع المصالحة ، كون دولة قطر طلبت ان تكون

الامارات اخر دولة في قائمة المصالحة

البحرين مصر واخيرا" الامارات . — بدون ظل (@without__shadow) December 4, 2020

وكانت قد طلبت دولة قطر عدم مشاركة الإمارات في الفترة الحالية من أي مباحثات في حل الأزمة الخليجية. وكان شرط قطر في إنهاء الأزمة هو عدم مشاركة الإمارات في الوقت الحالي. وأن تتم المصالحة وحل الخلاف مع السعودية فقط في الفترة الحالية.

على أن يتم التباحث مع البحرين التابعة ومصر في فترة لاحقة وأخيرا مع الإمارات إن وافقت الإمارات على الشروط القطرية في المصالحة.

وتنازلت دول الحصار عن جميع الشروط التي وضعتها في بداية الأزمة وكانت ١٣ شرطا ومنها إغلاق قناة الجزيرة. الشروط التي وصفتها قطر بأنها تسليم مفاتيح الدولة لشيطان العرب ورفضتها جملا وتفصيلا.

وكان قد أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت التي توسطت في حل الأزمة منذ اليوم الاول. عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبنّاءة التي بذلت مؤخرًا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.

وقال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية“كونا“. إن جميع الأطراف أعربت عن حرصها على التضامن والتماسك. والاستقرار الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن الاتفاق عكس تطلع جميع الأطراف لتحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والرفاه.

وأكد أمير الكويت، أن ما تم التوصل إليه اليوم. هو ثمرة الجهود ”الخيرة والبناءة“ التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منذ اليوم الأول للأزمة. وهو الذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق.

سمو أمير البلاد يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الاشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربيhttps://t.co/QgKEnf3RND#كونا #الكويت pic.twitter.com/LBdrJdvApm — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 4, 2020