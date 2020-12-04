كندة علوش: شقيقها لقيط وزوجها عمرو يوسف لا يحب الكلام في غرفة النوم!! (فيديو)

الدبور – قالت الفنانة السورية كندة علوش في لقاء خاص لها. إنها ترتدي ملابس زوجها عمرو يوسف وتستعمل متعلقاته الخاصة و الشخصية لانه يحبها جدا ولا يرى في هذا العالم غيرها كما قالت. إلا أنها ذكرت أنها كانت تقول لشقيقها إنه لقيط وليس من العائلة. بل وجدوه على باب مسجد.

وأضافت «علوش» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج “أبلة فاهيتا” المذاع علي قناة “أون أي” الفضائية. أن عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يري غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية. وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش. قامت كندة علوش بعمل حركة “خمسة وخميسة” لها خوفا من الحسد.

وتابعت كندة علوش أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، مشيرة إلى أنها قامت بتغير أشياء بسيطة في عمرو يوسف منها جعلته يحب الجلوس والبقاء في المنزل أكثر من البداية.

وتحدثت علوش خلال القاء الخاص عن أمور خاصة في حياتها، وكيف كانت تقول لشقيقها الأصغر إنه لقيط وليس من العائلة وإنه حقيقة ليس شقيقها الحقيقي بل بالتبني. وأضافت كانت فقط تحاول أن تنتقم منه وتمازحه عندما كان يغلبها، ولكناها ترجع وتقول له الحقيقة.

وعن كثرة الكلام قالت إن زوجها منعها من الكلام خاصة في غرفة النوم، وقالت إنه لا يحب الكلام في غرفة النوم. لترد عليها أبلة فاهيتها المعروفة بجرأتها زوجك لا يحب الكلام في غرفة النوم، ستجبريني أتحدث في أمور لا أريد أن أذهب إليها. لتنفجر علوش بنوبة من الضحك.

كندة علوش وكورونا

وسبق أن وجهت الفنانة كندة علوش رسالة الى جمهورها. عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بضرورة الاهتمام بالأطفال، خاصةً في ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكتبت كندة ” الوقت الي عم نمر فيه صعب جدًا .. بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال الي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم أو اللعب مع أقرانهم او الذهاب للمدرسة .. للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس ما لازم نظلمهم معنا.. اهتموا بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم”.

واضافت ” بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية الي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل الي يمروا فيه أهاليهم وأصعب .. مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنونهم استمعوا لهم استحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم ”

وكان اخر اعمال كندة علوش مسلسل “ضي القمر” والذى عرض منذ أيام قليلة. وهو احدى حكايات مسلسل “إلا أنا” ولقي العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه. حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهي الأمومة.