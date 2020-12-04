مصرية في فيديو تعرض ممارسة العلاقة المحرمة بتخفيضات موسمية

الدبور – وصل الحال في مصر أن تبث سيدة مصرية مقطع فيديو وعلى الهواء مباشرة تعرض فيه لمن يرغب بممارسة العلاقة المحرمة معها مقابل مبلغ مالي معقول. تخفيضات بمناسبة موسم الأعياد و الجمعة السوداء.

و ظهرت السيدة المصرية بالفيديو الذي بثته على حسابها في موقع فيسبوك. والذي لقي رواجاً كبيراً، أمام متابعيها في البث المباشر بملابس فاضحة تُظهر مفاتنها. وتحمل في يديها أدوات جنسية تشرح كيفية استخدامها، ودعت متابعيها الشباب ل ممارسة العلاقة المحرمة معها نظير مبالغ مالية.

وقالت إنها قدمت تخفيضات كبيرة بمناسبة الموسم و الجمعة السوداء. خلي الشباب المحروم يعيش ويتمتع في فترة الأعياد وخصوصا في ظرف الحجر الصحي و الخوف من إنتشار فيروس كورونا كما قالت.

ولم توضح المصرية المبلغ المطلوب ولكنها عرضت عليهم الدخول على الخاص لمزيد من التفاصيل عن الأسعار و المدة والكيفية وكمية التخفيضات الموسمية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من القبض على المتهمة بعد ساعات من البث المباشر. الذي أسهم في تحديد مكان المتهمة من خلال التقنيات الحديثة، وإلقاء القبض عليها داخل منزلها في الشروق بمحافظة القاهرة.

وجرى اقتياد المتهمة إلى قسم شرطة الشروق. وتحرر محضرًا بالواقعة. وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بما بدر منها. وبررت بالقول: “فعلت ذلك لأحصل على نسبة مشاهدة كبيرة بالملايين وأحقق مكاسب مالية من يوتيوب. ولكن للأسف قبضت الشرطة علي بنفس اليوم”.وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء التلفزيون لفحص الفيديوهات. وإعداد تقريرًا وموافاتها بنتائجه.

وتلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث الآداب بإنشاء إحدى الفتيات العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات ببث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مقابل حصولها على مبالغ مالية.