في الكويت شاهد ماذا فعل سوري بفتاة كويتية بعدما أوهمها بأنه كويتي واستدرجها لفخه

الدبور – في الكويت أقدم وافد سوري على فعل مخل وغير أخلاقي مع فتاة كويتية. حيث إوقعها بفخه القذر بطريقة النصب و الإحتيال و اللعب على مشاعرها. حيث أوهمها إنه مواطن كويتي ويرغب بالزواج منها. وبعد فترة إقتنعت ووقعت في الفخ وأرسلت له صورا خاصة خاصة بأوضاع مخلة. لتكتشف إنه وافد سوري وليس كويتيا.

و أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الإلكترونية إلى النيابة العامة وافدا سوريا في العقد الثالث من عمره بعد ثبوت ابتزازه لفتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل وطلبه مقابلا ماليا حتى لا يقوم بنشر هذه الصور، هذا واعترف الشاب بعد مواجهته بأدلة تؤكد قيامه بارتكاب الجريمة فيما نسب إليه من اتهامات.

وبحسب مصدر أمني فإن فتاة تبلغ من العمر 23 عاما. أبلغت رجال المباحث بأنها تعرفت على شاب أوهمها بأنه كويتي. وبصدد الارتباط بها وعليه جرى التعارف وأرسلت له صورا خاصة. وإذ بها تكتشف لاحقا انه غير كويتي وأنه وافد سوري وانه يقوم بابتزازها بنشر صورها والتشهير بها على وسائل التواصل.

وأردف المصدر بالقول: وعقب تسجيل قضية جرى تعميم اسم الشاب على قوائم إلقاء القبض، ليقوم رجال نجدة حولي بضبط المتهم بموجب أوامر الضبط ومن ثم أحيل للجهة التي ترغب في التحقيق معه وهي إدارة الجرائم الإلكترونية حيث أقر بالتهمة.

وكثرت الحوادث الغريبة في دولة الكويت البلد المحافظ بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. وبالرغم من جائحة كورونا إلا أن الجرائم الغريبة مازالت في إزدياد في البلد المحافظ الذي يضم نسبة كبيرة من اعداد الوافدين من عدة دول مختلفة. حيث فاقت أعداد الوافدين أعداد المواطنين بشكل كبير جدا.

وتعمل الكويت على تنظيم العمالة الوافدة بحيث لا تزيد نسبة أعداد الوافدين من أي بلد أعداد المواطنين بأي شكل من الأشكال.