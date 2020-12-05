مدير CIA سابق يؤكد لقاء بن سلمان ونتنياهو وكان من أجل حماية مؤخرته بعد رحيل ترامب

الدبور – رغم كل التكذيب الذي نشره الإعلام السعودي عن اللقاء الذي تم بين ولي عهد السعودية بن سلمان ونتنياهو رئيس وزراء الإحتلال. إلا أن العديد من المصادر اكدت وقوع اللقاء فعلا. وجاء تأكيد جديد من مدير سابق لوكالة المحابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه. أن اللقاء تم فعلا وكان هدف بن سلمان من اللقاء هو البحث عن وسيلة لحماية مؤخرته بعد رحيل ترامب. الذي قالها علنا وبكل وضوح إنه هو من يحمي مؤخرة بن سلمان من كل الجرائم التي إرتكبها.

و قال المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية “سي آي إيه” جون برينان؛ إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية نفسه من خطوات قد تتخذها إدارة بايدن ضده.

وتطرق برينان في حديثه لصحيفة “هآرتس” العبرية للعلاقات الإسرائيلية السعودية. قائلا؛ إنه “طوال سنوات جرت محادثات بين جهات إسرائيلية وسعودية لم تكن جزءا من حكومتي الدولتين”.

وأضاف: “عقدت لقاءات مباشرة بين الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات السعودية. وأنا مطلع عليها وربما ساعدت في تنظيمها”.

وتابع: “برأيي أن هدف اللقاء الأخير (بين ابن سلمان ونتنياهو) هو مساعدة ابن سلمان في الدفاع عن نفسه من الخطوات التي قد تتخذها إدارة بايدن. وأعتقد أنه يبحث عن طرق لحماية نفسه من اتهامات بالقتل الرهيب للصحفي جمال خاشقجي. وهو يحاول أن يصنع لنفسه صورة الزعيم الفعلي للمملكة. رغم أنه ليس الملك، وهو يحاول أيضا أن يظهر أنه زعيم أكثر اعتدالا وعصرية”.

وكان الإعلام السعودي قد نفى حدوث اللقاء الذي تم تسريب تفاصيله من قبل إعلام دولة الإحتلال وتم تناقله عبر وسائل إعلام أمريكية. ورفض نتنياهو الإجابة المباشرة عند سؤاله عن صحة اللقاء. حيث إكتفى بالقول ليس كل ما ينشر في الإعلام يجب ان نصدقه.