مرض فيفي عبده في أهم وأثمن منطقة في جسدها.. شاهد معلومات جديدة عن تدهور صحتها

الدبور – كشفت معلومات جديدة من مصادر مقربة من الراقصة المصرية و مرض فيفي عبده وعن تدهور صحتها بشكل كبير. خصوصا بعد الفيديو الذي نشرته منذ أيام وتحدثت عن مرضها وطلبت من جمهورها كالعادة الدعاء لها حتى تعود لهز خصرها ونشر فيديوهات مثيرة تعجبهم.

وكما يقول المثل الشعبي يموت الزمار و المزمار في فمه. وهكذا فيفي عبده الام المثالية. حيث قالت المصارد المقربة منها إنها أصيبت بمرض في أهم وأثمن منطقة في جسدها. بل هي المنطقة التي تسببت في شهرتها الواسعة في ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم.

فقدأكدت المصادر المقربة أن فيفي عانت طوال الفترة الماضية من آلام في الظهر, وكانت تتحامل على نفسها، ولكنها في الفترة الأخيرة واجهت آلاما مبرحة, وصارت غير قادرة على الحركة بسهولة، ولهذا خرجت في مقطع فيديو لتطلب الدعاء من جمهورها.

وأضافت المصادر إنها تشعر بألم كبير في خصرها الذي هز لأكثر من ٣٠ عاما متواصلة. بالإضافة إلى آلام في الظهر و المفاصل. ولم تشف المصادر طبيعة المرض الذي تعاني منه. حيث قال أحد المقربين منها وحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية محلية. إنها مازالت تحت الفحوصات الدقيقة لمعرفة السبب.

ولكن أرجحت المصادر أن كبر سنها يلعب دورا كبيرا في تلك الآلام. بالإضافة لممارستها الرقص لفترة طويلة قد يكون السبب.

وظهرت عبده في فيديو قبل أيام وقالت وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية: “وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم”.

وتابعت: “ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه وهرجع أسد تاني أحسن من الأول.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول”.

الآنسة #فيفي_عبده: أنا عيانة قوي، ادعوا لي.. بأحبكم قوي.

ندعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يديكي على قد نيتك وعملك.. ويعجل بذلك.

بس كده يامؤمن pic.twitter.com/0gIzk7X9xq — خالد الشبراوي (@gzjmXI22m5pfwW9) December 3, 2020

وكانت عبده قد تعرضت قبل شهر لوعكة صحية أيضا وطلبت الدعاء. واختفت عن وسائل التواصل التي تعشقها لفترة طويلة قبل أن تظهر مجددا. وتعود للتعري كسابق عهدها بعدما ظهرت في الفيديو وهي محجبة وتطلب من الله الشفاء.