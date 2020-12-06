تركي الفيصل من البحرين يلقي قذيفة على سرطان التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي

الدبور – تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق. ومن دولة التطبيع البحرين هاجم دولة الإحتلال الإسرائيلي بشكل لم تشهده السعودية خلال سنوات مضت. وأثار هجومه العنيف ضجة كبيرة. الهجوم الذي يصدر عن مسؤول سعودي لأول مرة منذ سنوات طويلة. خصوصا مع التغيرات التي حصلت في المملكة في السنوات الماضية، والحديث عن توجه السعودية للتطبيع مع الإحتلال في المستقبل القريب.

الفيصل وعلى هامش حوار المنامة 2020. قال في تصريحاته: “”الحكومة الإسرائيلية تصور نفسها كمُحبة للسلام وحاملة للقيم السامية، زعموا أنهم حماة لحقوق الإنسان، وادعوا أنهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، صوروا أنفسهم كدولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها”.

وأضاف الأمير تركي الفيصل: “أعلنوا (إسرائيل) الحرب ضد حماس باعتبارها حركة إرهابية، أعربوا عن رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء للسعودية… جميع الحكومات الإسرائيلية تعتبر آخر قوى العالم الغربي الاستعمارية”.

وأثارت تصريحات الفيصل ضجة كبيرة في الوسط السياسي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، في الوقت الذي يشن الذباب وشخصيات سعودية هجوما كبيرا على القضية الفلسطينية. وأطلق الذباب برضى الحكومة طبعا، وسم فلطسين ليست قضيتي. بناء على أوامر وصلتهم من أبوظبي، حيث المقر الرئيسي لإدارة الذباب (اللجان الإلكترونية و الإعلام).

هجوم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل على إسرائيل خلال مؤتمر إقليمي في المنامة لم يبق ولم يذر.. قوة استعمارية غربية تغتصب ارض الفلسطينيين،والاسرائيلي يعقب والأكيد انه تمنى انه لم يحضر .. pic.twitter.com/9cKeHW9QsY — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) December 6, 2020

وأثارت تصريحات الفيصل الجديدة غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي. حيث غرد عبر حسابه في تويتر، واصفا ما قاله “الممثل السعودي في مؤتمر المنامة” بأنها “اتهامات كاذبة”، وإنها “لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة”.

وتفاوت التفاعل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على تصريحات الفيصل بين من وصف الهجوم بأنه “لم يبق ولم يذر” وبين من قارن تصريحاته بما قاله الوزير الإسرائيلي، الدبور لسع عددا مما تداوله النشطاء:

حيث قال ناشط سعودي ما نصه: “ماذكره واقع ليست اتهامات كاذبة كما تزعم #تركي_الفيصل يمثلنا ونفتخر به كسعوديين السعودية وقيادتها خط أحمر ياصغير”

ماذكره واقع ليست اتهامات كاذبة كما تزعم#تركي_الفيصل يمثلنا ونفتخر به كسعوديين

السعودية وقيادتها خط أحمر ياصغير 🇸🇦✋️ https://t.co/LNUu3ijx8P pic.twitter.com/HLixanMV3m — مشعل الزاهد 🇸🇦 (@mishal_alzahed) December 7, 2020

وعلق الناشط الفلسطيني محمد سعيد على مقطع الفيديو بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “كانت وما زالت العدو الأول والخطر الأكبر لدول المنطقة. هجمة مرتدة قوية بطلها #تركي_الفيصل. وقعت كالقذيفة على سرطان التطبيع المنتشر. وحطّم آمال الصهاينة وأعوانهم الاحتلال الى زوال مهما طال عمره ومهما التف حوله المطبعون”

كانت وما زالت العدو الأول والخطر الأكبر لدول المنطقة هجمة مرتدة قوية بطلها #تركي_الفيصل وقعت كالقذيفة على سرطان التطبيع المنتشر وحطّم آمال الصهاينة وأعوانهم الاحتلال الى زوال مهما طال عمره ومهما التف حوله المطبعون https://t.co/05v56Gej0o — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) December 6, 2020

وعلق الناشط الكويتي الدكتور فايز النشوان. رئيس مركز الرؤية للإستشارات السياسية والإستراتيجية على ما قاله تركي الفيصل بتغريدة على حسابه جاء فيها كما لسع الدبور ما نصه: “الأمير تركي الفيصل يستعرض ماهية الكيان الصهيوني ويشرح مدى تعارض ما يدعيه من سلام وديمقراطية وتسامح ويبين أفعالها التي تنفي وتتعارض مع ما سبق | بكل هدوء حطّم مقولاتهم وفكّك خطاباتهم وأزاح القناع الذي يريد المُطبّعون أن يُظهروه على وجه الصهاينة “القميئ””

الأمير تركي الفيصل يستعرض ماهية الكيان الصهيوني ويشرح مدى تعارض ما يدعيه من سلام وديمقراطية وتسامح ويبين أفعالها التي تنفي وتتعارض مع ما سبق | بكل هدوء حطّم مقولاتهم وفكّك خطاباتهم وأزاح القناع الذي يريد المُطبّعون أن يُظهروه على وجه الصهاينة "القميئ" pic.twitter.com/cReGNYDmWk — د. فايـز النـشوان 🇰🇼 (@DrAlnashwan) December 6, 2020