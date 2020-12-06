تركي الفيصل يمسح الأرض بالإحتلال
تركي الفيصل يمسح الأرض بالإحتلال
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تركي الفيصل من البحرين يلقي قذيفة على سرطان التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبقومن دولة التطبيع البحرين هاجم دولة الإحتلال الإسرائيلي بشكل لم تشهده السعودية خلال سنوات مضت. وأثار هجومه العنيف ضجة كبيرة. الهجوم الذي يصدر عن مسؤول سعودي لأول مرة منذ سنوات طويلة. خصوصا مع التغيرات التي حصلت في المملكة في السنوات الماضية، والحديث عن توجه السعودية للتطبيع مع الإحتلال في المستقبل القريب.

الفيصل وعلى هامش حوار المنامة 2020. قال في تصريحاته: “”الحكومة الإسرائيلية تصور نفسها كمُحبة للسلام وحاملة للقيم السامية، زعموا أنهم حماة لحقوق الإنسان، وادعوا أنهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، صوروا أنفسهم كدولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها”.

وأضاف الأمير تركي الفيصل: “أعلنوا (إسرائيل) الحرب ضد حماس باعتبارها حركة إرهابية، أعربوا عن رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء للسعودية… جميع الحكومات الإسرائيلية تعتبر آخر قوى العالم الغربي الاستعمارية”.

وأثارت تصريحات الفيصل ضجة كبيرة في الوسط السياسي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، في الوقت الذي يشن الذباب وشخصيات سعودية هجوما كبيرا على القضية الفلسطينية. وأطلق الذباب برضى الحكومة طبعا، وسم فلطسين ليست قضيتي. بناء على أوامر وصلتهم من أبوظبي، حيث المقر الرئيسي لإدارة الذباب (اللجان الإلكترونية و الإعلام).

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وأثارت تصريحات الفيصل الجديدة غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي. حيث غرد عبر حسابه في تويتر، واصفا ما قاله “الممثل السعودي في مؤتمر المنامة” بأنها “اتهامات كاذبة”، وإنها “لا تعكس روح التغيير التي تمر بها المنطقة”.

وتفاوت التفاعل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على تصريحات الفيصل بين من وصف الهجوم بأنه “لم يبق ولم يذر” وبين من قارن تصريحاته بما قاله الوزير الإسرائيلي، الدبور لسع عددا مما تداوله النشطاء:

حيث قال ناشط سعودي ما نصه: “ماذكره واقع ليست اتهامات كاذبة كما تزعم #تركي_الفيصل يمثلنا ونفتخر به كسعوديين السعودية وقيادتها خط أحمر ياصغير”

وعلق الناشط الفلسطيني محمد سعيد على مقطع الفيديو بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “كانت وما زالت العدو الأول والخطر الأكبر لدول المنطقة. هجمة مرتدة قوية بطلها #تركي_الفيصل. وقعت كالقذيفة على سرطان التطبيع المنتشر. وحطّم آمال الصهاينة وأعوانهم الاحتلال الى زوال مهما طال عمره ومهما التف حوله المطبعون”

وعلق الناشط الكويتي الدكتور فايز النشوان. رئيس مركز الرؤية للإستشارات السياسية والإستراتيجية على ما قاله تركي الفيصل بتغريدة على حسابه جاء فيها كما لسع الدبور ما نصه: “الأمير تركي الفيصل يستعرض ماهية الكيان الصهيوني ويشرح مدى تعارض ما يدعيه من سلام وديمقراطية وتسامح ويبين أفعالها التي تنفي وتتعارض مع ما سبق | بكل هدوء حطّم مقولاتهم وفكّك خطاباتهم وأزاح القناع الذي يريد المُطبّعون أن يُظهروه على وجه الصهاينة “القميئ””

 

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تعليق 1
  1. ABUELABED يقول

    على من تضحكوا. يتغير كلامكم مع تغيرات الجو. كل يوم نسمع شئ.

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