رانيا يوسف لم تعرض مؤخرتها هذا العام في مهرجان القاهرة لكن هذا ما عرضته فيديو

الدبور – رانيا يوسف تشعر بالنقص و العجز و الندم وقلة الحيلة. لأنها لم تستطع هذا العام من إستعراض مؤخرتها ومفاتنها رعم تقدم سنها كما فعلت العام الماضي في مهرجان القاهرة. المهرجان الذي تحرص على إستعراض جسمها فيه. وأثارت ضجة العام الماضي عندما تجاوزت الإستعراض لإظهار مؤخرتها بشكل كامل.

هذا العام إنشغلت رانيا يوسف عن المهرجان بتصوير مسلسلها الجديد. مسلسل “اللعبة 2” مع الممثلين هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية. ولكنها لن تضيع الفرصة لإستعراض جسدها كالعادة وإثارة الضجة. ومن المتوقع أن تشارك في أيام أخرى من المهرجان.

ولتصبر متابعيها حتى تظهر في مهرجان القاهرة إن إستطاعت. نشرت المصرية ​رانيا يوسف​ فيديو من كواليس جلسة تصوير خاصة خضعت لها. وظهرت فيها من داخل منزل فخم وهي ترتدي فستاناً طويلاً أسود طبع عليه صورة جماجم.

وتميّز الفستان أيضاً بفتحة ساق طويلة وحزام رفيع عند الخصر، ليدخل ضمن قائمة فساتين رانيا المثيرة للجدل. واكتفت يوسف بنشر الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر” من دون ذكر أي تعليق عليه.

لسه بقول الفستان جميل تصدميني بالفتحة اللي علي جنب pic.twitter.com/7KgOXp5HWv — welcome (@welcome81704980) December 6, 2020