شاهد شمس الكويتية: أحضان وقبلات حارة مجانية في السعودية وموجة من الغضب

الدبور – من جديد شمس الكويتية تثير موجة من الغضب و الجدل يعد إنتشار فيديو يضم أحضان وقبلات حارة لسعوديين على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وهاجم ناشطون شمس الكويتية، واعتبروا تصرفها مخالفة للقانون، وعدم مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب ​فيروس “كورونا”​، ومخالفة العادات والتقاليد الخاصة بالدولة.

ودشّن المغردون وسما بعنوان “شمس تخالف القانون”، هاجموا فيه الفنانة الكويتية.

وعلقت ناشطة سعودية على الفيديو بقولها: “هذولا نفسهم اللي يسبون النسويات ويتهمونهم بالتحريض على الفساد ويصيحون بكل هاشتاق عن الاختلاط ويطالبون باحترام الدين والعادات والتقاليد”

#شمس_تخالف_القانون

هذولا نفسهم اللي يسبون النسويات ويتهمونهم بالتحريض على الفساد

ويصيحون بكل هاشتاق عن الاختلاط ويطالبون باحترام الدين والعادات والتقاليد pic.twitter.com/wX2vOrKOKV — نسويه♀️ (@_5axi) December 5, 2020

ةثالت ناشطة ثانية معترضة على مقطع الفيديو ما نصه: “بنت حضنت ماجد المهندس قامت الدنيا عليها وانسجنت, لكن مجموعة ذكور يحضنون شمس؟ اوه عادي اولاد صح؟ #شمس_تخالف_القانون“

بنت حضنت ماجد المهندس قامت الدنيا عليها وانسجنت, لكن مجموعة ذكور يحضنون شمس؟ اوه عادي اولاد صح؟ #شمس_تخالف_القانون pic.twitter.com/FpFdgnMYSs — Layan (@_llayan4) December 5, 2020

وقال ناشط آخر أيضا مستغربا من هذه التصرفات في بلاد الحرمين. حيث قال ما نصه كما لسع الدبور: “هذا صار في دولة الحرمين!!! معناقتها لرجال او عذرًا اقصد اشباه الرجال بهذا الشكل المخزي! عتبي ليس عليها لأنها ناقصة عقل عتبي على من تعب وسهر لتربية وظهروا بهذا الشكل المخزي”

هذا صار في دولة الحرمين!!! معناقتها لرجال او عذرًا اقصد اشباه الرجال بهذا الشكل المخزي! عتبي ليس عليها لأنها ناقصة عقل عتبي على من تعب وسهر لتربية وظهروا بهذا الشكل المخزي💔 pic.twitter.com/L5o5h2OMgE #شمس_تخالف_القانون — 𝙰𝚗𝙶𝚎𝙻 (@LT28_) December 5, 2020