شاهد مستشار ولي عهد أبوظبي: ابن سلمان طرطور عند بن زايد ولا يخطو بدون موافقته

الدبور – مستشار ولي عهد أبوظبي بن زايد. وفي إهانة مباشرة للسعودية العظمى. قال أن العظمى تابعة لدولة الإمارات، وتأتمر بأوامر شيطان العرب. ولا تستطيع السعودية أن تخطو خطوة واحدة بدون موافقة ومباركة بن زايد أولا.

التصريح الذي أثار ضجة واسعة في منطقة الخليج خاصة. وضجة عامة في الوطن العربي كيف تحولت السعودية لدولة تابعة بيد شيطان العرب يحركها كيفما يشاء. وهو أمر تحدث به الكثير من المحللين و النشطاء. ولكنه أول مرة يصدر بشطل رسمي من شخص مقرب من بن زايد ولي عهد أبوظبي و الحاكم الفعلي للإمارات.

ونشر المقرب من بن زايد الاكاديمي عبد الخالق عبد الله. تغريدة أثارت ضجة واسعة وموجة من التعليقات الساخرة و الغاضبة. حيث أرجع المصالحة الخليجية للإمارات وإنها لم تكن السعودية لتتحرك لولا أمر مباشر من الإمارات. أو بإذن خاص منها. حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: “لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة.”

لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 6, 2020

وعلق الصحفي المقيم في واشنطن نظام المهداوي على تغريدة مستشار ولي عهد أبوظبي بقوله ما نصه: “هذه أهانة لا يقبلها عاقل في حق #السعودية العظمى.. لم يتبق سوى أن يقول بأن #محمد_بن_سلمان طرطور عند #محمد_بن_زايد“

هذه أهانة لا يقبلها عاقل في حق #السعودية العظمى..

لم يتبق سوى أن يقول بأن #محمد_بن_سلمان طرطور عند #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/8OU2YQsPZ8 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 7, 2020

حتى تركي الحمد الإعلامي السعودي المتقلب والتابع للإمارات غضب من التغريدة ولكن بحذر. حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: “كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر..”

كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 7, 2020

وعلق الكثير من النشطاء بسخرية على تغريدة المقرب من شيطان العرب. حيث قال أحمد القطري ما نصه: “اول مرة تكتب تغريدة نفرح فيها”. وقال ناشط يمني أيضا ما نصه: “بلاش عنطزة فارغة، تتحدث عن الإمارات وكانها روسيا العظمى ثاني اقوى دوله في العالم، ومساحتها ثُمن مساحة المعمورة، وتظم 85 كيان، الإمارات حقك عباره عن سبعة دكاكين فتحوهم على بعض وصاروا بقالة.”

وعلقت الناشطة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني بسخرية. وقالت كما لسع الدبور ما نصه: “باقي بس تقول مثل ما جابت الإمارات #محمد_بن_سلمان تقدر تشيله”

باقي بس تقول مثل ما جابت الإمارات #محمد_بن_سلمان تقدر تشيله — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) December 6, 2020

تحديث: قام مستشار شيطان العرب كما توقعنا بحذف التغريدة. ولكن الدبور صورها قبل الحذف..