حليمة بولند تكشف عن عمرها الحقيقي بالوثائق وتنشر صورة صادمة (فيديو)

الدبور – كشفت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند عن عمرها الحقيقي لأول مرة بالوثائق الرسمية لجمهورها وعلى الهواء مباشرة في رد على كل من شكك في عمرها الحقيقي. وقال غنها بسبب المكياج وعمليات التجميل تبدو أصغر من سنها الحقيقي.

ونشرت حليمة بولند صورة لجواز سفرها على الكاميرا، وقالت هذه سنة ميلادي قدامكم 1980 أي بلغت من العمر أربعين عاما. وجاء ذلك بعد أن كشفت عن صورتها وهي في طريقها للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وأصافت الآن سأكشف لكم عن صورة صادمة لم تشاهدوها من قبل. هي الصورة التي وضعتها على جواز السفر. وقالت حتى الجوازات إنصدموا منها.

وبدت صورتها غريبة في جواز السفر ليس كالصور الرسمية المعتادة. بل كأنها تتصور لأحد برامج التواصل الإجتماعي. حتى صورة الجواز قامت بتعديلها بواسطة الفلاتر وأخذت وضعية خاصة مختلفة.

وأضافت: “شاهدوا الصورة، أتوقع الكثيرون يخافون من عرض صورة الجنسية لأنها تحفة، ولكنني تجرأت ووضعتها، وصديقتي أخبرتني أنني أشبه مريم ابنتي”.

وأعرب عدد من المتابعين عن صدمتهم بسبب شكلها على جواز السفر، إذ أشاروا إلى تغيّر واضح بملامحها بسبب عمليات التجميل.