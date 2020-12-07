شاهد ماذا فعلت الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود بنفسها بعد عملية التجميل؟! فيديو

الدبور – لأن الجمال هو رأس مال ما يطلق عليهم الفاشينيستات. وللجمال الصناعي ضريبة تكلف الكثير من الاموال والصحة والجهد للحفاظ عليها وتعديلها وإضافة بعض اللمسات التي يعتبرها البعض هي الجمال. وهي أمور حرمها الدين إلا في الحالات الحرجة. ألا وهي عمليات التجميل التي أودت بحياة الكثير من المشاهير وهم تحت التخدير.

فقد نشرت الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود. صورة من داخل غرفة العمليات لتبشر متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي. بأنها ستقوم بعملية تجميل جديدة لتحافظ على رأس مالها لتستطيع جني المزيد من الاموال من الفيديوهات التي تنشرها على حسابها.

وجنت الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود كغيرها الملايين من وراء وسائل التواصل الإجتماعي. وأيضا كانت من ضمن المتهمين في القضية المشهورة في الكويت باسم غسيل المشاهير. الذين تم إتهامهم بغسيل الاموال وإستغلال وسائل التواصل لأغراض مخلة بالآداب و الذوق العام وغيرها من التهم.

وظهرت الدكتورة الكويتية خلود في الصورة وهي على سرير التجميل. وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا. وأضافت: “ضريبة الجمال وضريبة الخشم الجديد والأنف راح يصير صوت طبيعي. عشان اللحمية راح تتعدل مش بس خشم جديد كمان صوت جديد. عشان الجمال والتنفس الطبيعي راح أتحمل”.

و دخلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في مشادة مع بعض متابعيها على تطبيق “سناب شات” بعد إجراء عملية تجميل كانت لها تبعاتها. حيث اتهمتهم بالحسد والطمع الى ان انفجرت غضبا من بعض التعليقات.

وبدأت القصة بكتابة خلود، عبر حسابها على “سناب شات” تدوينة ناشدت من خلالها متابعيها مساعدة طفلة عراقية. قائلة: “انا مو قادره اتكلم عشان اناشد و اشرح القصة. اذوني وايد تعورني لما اتكلم بس بكتب لكم و اتمنیمنكم تساعدونها.. طفلة عمرها ۱۹ شهر في العراق تعاني من ضمور عظلي spinal muscular atrophy.. علاجها مو موجود بالعراق”.

وتابعت: “الطفلة اسمها لافين.. الله يشفيها ويعافيها.. اذا تقدرون تساعدونها قصتها في هذا الهاشتاق.. لانقاذ حياة لاقين.. وياريت يتواصلون معاي اهلها.. انا انسانة قوية جدا و لكني اضعف انسانه امام الاطفال و كبار السن و الحيوانات”.

الدكتورة خلود تفقد أعصابها تماما

غير ان مناشدة خلود جاءت بنتيجة سلبية. حيث انهالت عليها التعليقات التي انتقدتها واعتبرت انه بامكانها ان تقوم هي بمساعدتها دون اللجوء اليهم. خاصة وانها من اصحاب الملايين. حيث علقت إحدى متابعيها قائلة: “وليش ماتساعدينها انتي؟؟؟ ليش على الناس بس؟ شنو ناقصج؟ “. فردت عليها الدكتورة خلود :”لأنه يا حسوده يا حقودة.. ما اعرف اهلها و ذكرت خلي اهلها يتواصلون معاي”.

وسخرت منها متابعة أخرى. حيث قالت لها: “انت الي معك الفلوس تبرعي بعلاجها”. وهو ما استفز الفاشينيستا الكويتية معلقة :”منو قال ناطرتج عشان اتبرع ليش المساعده لازم تكون فلوس یا حسوده؟.. البنت تحتاج علاج ماتبي فلوس وعلاجها مو موجود في بلدها”.

ووجهت متابعة أخرى انتقادا لها. متسائلة: “انتي الي عندج ملاين الدنيا ليش ماتساعدينه”. وهو ما جعل الدكتورة خلود تفقد السيطرة على أعصابها”. قائلة: “الله يبيدكم البنت ماتبي فلوس یا حسوده ياللي عينج ضيجة البنت تحتاج دوا الله يخليلي ملاييني ويحفظني و يزيدج و يزيد اشکالج حقد وحسد”.

والدكتورة خلود من أشھر الفاشینیستات في الكویت وتتعدد نشطاتھا في دول الخلیج، وتعیش حیاة مستقرة مع زوجھا. وكانت الدكتورة حصلت على المركز الأول عربیا بین مشھورات الوطن العربي، حیث تخطى متابعو الفاشینیستا 9 ملایین.