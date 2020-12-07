مايا دياب
مايا دياب
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فيديو مايا دياب وهي ترقص مع طليقها يثير ضجة على وسائل التواصل

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – فيديو مايا دياب وهي ترقص مع طليقها في حفل عيد ميلاد إبتنهما. أثار ضجة واسة على منصات وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان وبين متابعيها.

و إحتفلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بعيد ميلاد إبنتها “كاي” في أحد المطاعم. بحضور طليقها رجل الأعمال ​عباس ناصر​، بأجواء مشددّة من التعقيم وبالكمامات الطبية، لحماية الجميع من ​فيروس كورونا​.

وجهزت مايا مجموعة كبيرة من الحلويات المتنوعة والوجبات السريعة. مع قالب حلوى بطبقات عديدة وبتصميم خاص، كما زيّنت سيارة مكشوفة بزجاج وبداخلها تجلس “كاي” بين البالونات.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو. ظهرت فيها مايا وهي ترقص مع طليقها وإبنتها. ولاحظ المتابعون أهمية هذه العلاقة الوطيدة على نفسية إبنتهما. رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

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ويذكر أن النجمة اللبنانية مايا دياب تتحضر إلى عمل فني جديد. هو ديو غنائي شعبي سيجمعها بالمطرب الشعبي محمود الليثي. بعنوان “حطالي روج” الذي هو من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شبيسي.

 

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