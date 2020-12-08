في الكويت تطورات جديدة في قضية إنتحار شاب من البدون (فيديو)

الدبور – في الكويت وفي تطور جديد في قضية إنتحار شاب من البدون. قرر وزير الداخلية الكويتي، “أنس الصالح”. تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة إنتحار شاب من البدون في الكويت (غير محددي الجنسية) داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وستبحث اللجنة، وفق بيان الوزارة عبر “تويتر”. ملابسات احتجاز المتوفي، وما إذا كان هناك أي تجاوز أو خلل في الإجراءات.

وقال مصدر أمني، إن بلاغا ورد قبل واقعة الانتحار بنحو 48 ساعة عن شخص يقوم بإلقاء الحجارة على المركبات في منطقة الوفرة. حيث تم توقيفه، مشيرا إلى أنه بعد الاستعلام عنه، تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالسجن المركزي.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “الأنباء”المحلية. أنه “في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد أبلغ ضابط مخفر شرطة الوفرة أن البدون الموقوف انتحر. وتمت معاينة الجثة، وتبين أن البدون قام بنزع حواف البطانية التي سلمت إليه ودخل إلى حمام النظارة حتى ينفذ ما عزم عليه. حيث ربط حبل البطانية من أعلى سقف الحمام ووضع الطرف الآخر حول رقبته وشنق نفسه”.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل. حيث عبر متابعون عن استياءهم لما آلت إليه أوضاع البدون في البلاد.

وتقدر السلطات الكويتية عدد “البدون” بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين من جنسيات أخرى.

الإعلام الأمني: معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق حول ما أثير من خبر يتضمن انتحار شاب (غير كويتي) في دورة مياه نظارة مخفر شرطة الوفرة pic.twitter.com/EUC3upCLy8 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 8, 2020

وكانت قضية سابقة لإنتحار البدون بسبب الأحوال قد أثارت ضجة العام الماضي في دولة الكويت التي تعاني من هذه المشكلة منذ عقود. حيث لا يعرف أصل الكثير من البدون (غير محددي الجنسية) ولكن مشكلتهم تناقلت من جيل إلى جيل.