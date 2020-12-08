بعد إنفصاله عن وفاء الكيلاني تيم حسن أصيب بالجنون وينشر صورة غريبة أثارت ضجة

الدبور – يبدو أن الممثل السوري تيم حسن قد أصيب بالجنون كما وصفه احد متابعيه في تعليق على صورة جديدة نشرها على حسابه على موقع أنستغرام بالأمس. وظهر حسن ب لوك جديد ومنظر غريب أثار حالة من الجدل بين متابعيه. خصوصا أن هذا المنظر الغريب جاء بعد إنفصاله عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وإنتشار خبر طلاقهما إثر خلافات كثيرة حصلت بينهما كما كان متوقعا.

ونشر تيم حسن صورا له ظهر فيها بتسريحة “ربطة الشعر”، وذلك على حسابه الخاص على إنستغرام، بعد أن ظهر في مسلسل “الهيبة” بشعر طويل.

وشوّق تيم من خلال الصور لمسلسله الجديد “أنا” تأليف ‫عبير شرارة، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج صباح إخوان. ويشارك في هذا العمل، الممثلين رزان جمال، رولا بقسماتي، جوزيف بو نصار، ديامان بو عبود، وإيلي متري.

وكان قد نشر الإعلامي إيلي باسيل عبر حسابه على إنستغرام. خبرا كشف فيه عن طلاق الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وكتب باسيل: “أولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر. وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا. كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية. لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي. كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!!”.

وتابع: “انشالله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل!.