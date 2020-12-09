فيديو لفنان مصري يرفع السلاح بوجه اللبنانية سيرين عبد النور فجأة يثير ضجة

الدبور – مقطع فيديو لفنان مصري وهو يشهر السلاح بوجه الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور. كان حديث وسائل التواصل الإجتماعي خلال ال ٢٤ ساعة الماضية. وتصدر اسم سيرين في محركات البحث لمشاهدة المقطع الذي أثار ضجة واسعة.

فقد فاجأ الفنان المصري حسن الرداد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور برفع سلاحه الفردي في وجهها. ما أثار خوفها كما بدت في مقطع فيديو نشره الرداد عبر حسابه الرسميّ على موقع “إنستغرام” حققّ انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي كواليس تصوير برنامج “انت مين” / “The Masked Singer-الذي يُشارك فيه الرداد مع سيرين في لجنة التحكيم إلى جانب ​قصي خولي​ ومهند الحمدي أراد أن يُمازح سيرين بموقف لم يكن بالحسبان حيث شهر سلاحه بوجهها مهددّاً إيّاها.

وأثار المقطع ضجة واسعة حيث تم تداوله بشكل كبير بين متابعي الرداد و عبد النور. منهم من حب المقطع ومنهم من اعتبره مزاح لا يجوز لأنه يبعث الخوف، ولا تعلم من تمازحه يتحمل أم لا.