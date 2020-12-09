سعودي هاجم وزير خارجية سلطنة عمان بلفظ قبيح والشاهين العماني يقصف بقوة (فيديو)

الدبور – ناشط سعودي وبتغريدة لسعها الدبور هاجم وزير خارجية سلطنة عمان بألفاظ سوقية أقل ما يقال عنها إنها لغة شوارع وليس لغة شخص يصنف نفسه على إنه دكتور. وله أكثر من 150 ألف متابع من السعودية و الإمارات حبا في ألفاظه غير اللائقة.

فقد نشر الناشط السعودي الذي يغرد باسم دكتور نايف فقط. تغريدة أرفق فيها مقطع فيديو لوزير خارجية سلطنة عمان. وقال فيها كما لسع الدبور ما نصه: “طلع وزير خارجية عمان كلب مثل الكلب اللي سبقه. عمان تدعم الحوثي وايران ياعمي فكونا من دول الخليج ونكمل في الرباعي العربي ابرك من هالخونة الاوغاد من عمان وقطر”

طلع وزير خارجية عمان كلب مثل الكلب اللي سبقه

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عمان تدعم الحوثي وايران

ياعمي فكونا من دول الخليج ونكمل في الرباعي العربي ابرك من هالخونة الاوغاد من عمان وقطر . https://t.co/0JmPTx3Xui — د.نايف (@Milanoooooo) December 8, 2020

الشاهين العماني وقف له بالمرصاد كالعادة. فقدم له محاضرة مؤدبه ألجمته وأخرسته. الدبور تابع تغريدات الشاهين العماني الشرس، و الدرس الذي قدمه مجانا له ولمتابعيه. حيث قال له ما نصه: “مرحبا د. خايف لربما أسأت الفهم كونك بغام،،، نحن لا نوظف الكلاب في السلك الدبلوماسي مطلقاً كما تفعل بعض دول الخليج الاخرى. نحن نوظف الكلاب لمهام الحراسة والتتبع ومكافحة المخدرات والمتفجرات. ونقتني الكلاب لتنبح امام خيامنا فنشعل النار للضيف فنكرمه فكلابنا ليست جرباء يملأها القراد، مثل بني فصيلتك”

ليضيف في تغريدة ثانية مكملا الدرس العماني: ” وكونك تحمل لقب (د) فأفترض انك اجتزت الثاني الاعدادي بنجاح لذا سأعطيك درس سريع لعله يفيد القارئ. فيكون صدقة جارية وعلم ينتفع به. اولا: تعرف الامم المتحدة الارهاب حسب القرار رقم 60/43 الصادر في يناير ٢٠٠٦ بأنه ((اعمال اجرامية يقصد او يراد بها اشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس او جماعة من الاشخاص أو أشخاص معينيين لاغراض سياسية”

مثل بني فصيلتك

وكونك تحمل لقب (د) فأفترض انك اجتزت الثاني الاعدادي بنجاح

لذا سأعطيك درس سريع لعله يفيد القارئ فيكون صدقة جارية وعلم ينتفع به

اولا ،، تعرف الامم المتحدة الارهاب حسب القرار رقم 60/43 الصادر في يناير ٢٠٠٦ بأنه ((اعمال اجرامية يقصد او يراد بها اشاعة حالة من الرعب،،،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 9, 2020

وأكمل الشاهين العماني الدرس الأخلاقي و السياسي و القانوني له. حيث قال ما نصه: “اما القانون الدولي فليس به تعريف محدد للارهاب. وقد تكرمت محكمة العدل الدولية في مايو ٢٠١٥ بعقد ورشة عمل للوقوف على هذه المشكلة فلم يحضر احد من بلدك. ما عليه،، وجودنا كان يكفي. اتعلم لماذا لا يمكن تصنيف الحوثي كمنظمة ارهابية ؟؟

أولا: لم يقر القانون الامريكي الى الان تعريف واضح للارهاب. وأقرب خط ارشادي هو تعريف عام من طرف وكالة التحقيقات الفيدرالية ضد الجماعات التي تستهدف امن الولايات المتحدة،،،فقط”

ثانياً: رفض مجلس الامن وضع اي تصنيف ارهابي مبني على الاديان والمعتقدات. ثالثا: فكرة تصنيف الحوثي كمنظمة ارهابية هي فكرة الرئيس ترامب وقد سبق لمجلس الشيوخ ان اعترض على مقترح تقدم به ترامب لتصنيف المتظاهرين داخل الولايات المتحدة بالارهابيين بعد اندلاع اعمال عنف ،،،هذه المحاولات الان تأتي في سبيل الضغط على ايران ،، وربما يختلف الوضع بعد استلام بايدن”

رابعاً: اعرف انك بغام لكن ركز معي الله يهديك،،، في تاريخ البشرية لم يتم تصنيف اي مجموعة عسكرية تعمل في صراع مسلح كمنظمة ارهابية وذلك يشمل الفييتكونغ في فييتنام الخمير الحمر في كمبوديا الرينامو في موزمبيق الفارك في كولومبيا بالتالي،،، يفتقر تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية لكافة الاطر القانونية الدولية”

وختم الشاهين العماني سلسلة تغريدات بقوله: “ونحن بالسلطنة عندما نتحدث في المحافل الدولية نأخذ القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمنطق بعين الاعتبار ،،،، لا نتكلم بعقول تسرح في صحون المكابيس وأقداح النبيذ ومباريات الدوري اتمنى ان تكون قد استفدت من هذا الموجز،، وان تعذر عليك ذلك فلا بأس،،،،معذور”

الاطر القانونية الدولية

ونحن بالسلطنة عندما نتحدث في المحافل الدولية نأخذ القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمنطق بعين الاعتبار ،،،، لا نتكلم بعقول تسرح في صحون المكابيس وأقداح النبيذ ومباريات الدوري اتمنى ان تكون قد استفدت من هذا الموجز،، وان تعذر عليك ذلك فلا بأس،،،،معذور — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 9, 2020