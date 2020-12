غادة عويس ضربت الشيطان ابن زايد والهاكرز ابن سلمان بحجر واحد

الدبور – في ضربة جديدة من سلسلة الضربات التي تلقاها ولي عهد السعودية بن سلمان في الفترة الاخيرة. رفعت الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس وفي ضربة جديدة الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي بن سلمان وولي عهد الإمارات بن زايد شيطان العرب. بالإضافة لمجموعة من المسؤولين الآخرين عن قرصنة هاتفها وإختراق خصوصيتها و الإستيلاء على صورها الخاصة لابتزازها. حسب ما نشر موقع ذاهيل.

وقالت عويس في القضية التي رفعتها في ولاية فلوريدا الأمريكية. أن ولي عهد السعودية إلى جانب مجموعة أخرى من المسؤولين السعوديين و الإماراتيين ومواطنين أمريكيين. نفذوا عملية تهدف إلى تقويض شخصيتها ومسيرتها الصحفية. بسبب تقاريرها النقدية ضد السعودية و الإمارات.

ويذكر أن هناك عشرين متهما في القضية كانوا قد شاركوا في عملية إختراق هاتفها وتسريب معلوماتها وصورها الشخصية ونشرها على وسائل التواصل و الإعلام لتقويض شخصية عويس.

و من بين المدعى عليهم في القضية. شارون كولينز، المقيم في فلوريدا وحسام الجندي. الذين يُزعم أنهم شاركوا في ما وصفته المحكمة بأنه “أعمال مؤذية” ضد عويس. بما في ذلك نشر معلومات مسروقة من هاتف عويس والمشاركة في “مؤامرة” ضد الصحفية.

غادة عويس رفعت هذه الدعوى القضائية ضد جميع المدعى عليهم – المحليين والأجانب – المسؤولين عن القرصنة غير القانونية ونشر معلوماتها الشخصية في جميع أنحاء العالم “.

وكما جاء في الدعوى التي رفعتها عويس: “يجب تحميل كل فاعل المسؤولية عن أفعاله غير القانونية والتآمر ضد السيدة عويس. وهذه الدعوى القضائية تمثل بداية رحلة نحو تحقيق العدالة للسيدة عويس”.

المجموعة التي رفعت عويس القضية عليهم هم نفس المجموعة التي نفذت عملية الهجوم على الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018.

وزعمت عويس في وثيقة المحكمة التي رفعتها نيابة عنها شركة المحاماة ماركوس نيمان راشباوم وبينيرو (MNR) LLP. أنها بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. “لفتت انتباه النظام السعودي لأنها وقفت موقفا صلبا في تغطية موضوع الإغتيال.

وفي ما وصفته الوثيقة التي قدمت للمحكمة بأنه “هجوم مع سبق الإصرار. يهدف إلى تدمير سمعتها وحياتها الشخصية ومسيرتها المهنية”. استهدفت عويس بعد ذلك بـ “جهد مشترك ومنسق” من قبل حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بحسب الدعوى.

