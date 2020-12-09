مجزرة حوادث مروعة في الكويت تقتل أكثر من فيروس كورونا (فيديو)

الدبور – مجرزة حوادث مروعة وقعت في الكويت في يوم واحد. وكانت مصيبة أكبر من مصيبة فيروس كورونا. في البلد الخليجي الذي يعاني من نسبة حوادث مرور قاتلة منذ سنوات. ولم تحل حتى يومنا هذا وبالرغم من جائحة كورونا إلا أن نسبة الحوادث القاتلة و المروعة مازالت مرتفعة بالنسبة لعدد السكان.

وحسب ما لسع الدبور من الصحافة المحلية في الكويت وقوع عدة حوادث مروعة في يوم واحد. حيث شهد طريق الدائري الخامس باتجاه الجهراء مقابل منطقة بيان وطريق صبحان باتجاه المسيلة طريق الدائري السادس حادثين مروريين اوديا بحياة مواطنين.

وبحسب مصدر امني، فإن عمليات الداخلية تلقت في فجر امس بلاغ عن تصادم بين مركبة وآلية تعبيد طرق. وعليه تم الايعاز لرجال الاطفاء. والذين استطاعوا وبعد جهود كبيرة اخراج قائد المركبة الصالون حيث كان محشورا وتم نقله للعلاج الا انه توفي داخل المستشفى.

يشار الى ان قوة الاطفاء قالت إن فرق الإطفاء تعاملت مع حادث انحشار مواطن إثر اصطدام مركبته بآلية تعبيد الطرق على الدائري الخامس مقابل منطقة بيان في اتجاه الجهراء. وقام رجال مراكز إطفاء مشرف والإسناد بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية وإسعافه للمستشفى بحالة حرجة.

هذا وتم فتح تحقيق في الواقعة ومعرفة المتسبب في الحادث المروري العنيف والذي ألحق تلفيات جسيمة في المركبتين.

على صعيد آخر. فإن بلاغاً ورد الى عمليات وزارة الداخلية تضمن وقوع حادث انقلاب مركبة «صالون» على طريق صبحان باتجاه المسيلة طريق الدائري السادس. ولدى انتقال رجال الأمن شوهد شخص مصاب بجرح كبير في الرأس. ليتم نقله على عجالة الى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا وصوله متوفيا لتسجل قضية انقلاب ووفاة.

من جهة أخرى. ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. أن فرقة إنقاذ توجهت مساء الاثنين لبلاغ تعطل مركبة دفع رباعي يستقلها مواطن بعد علوقها في مياه الأمطار بمنطقة بر الصابرية. وقد قامت الفرقة بعملية الإنقاذ وتم الانتهاء منها دون وقوع أي إصابات.

وفي فيديو قديم يعود لعام 2016 لسعه الدبور عن إرتفاع نسبة الحوادث المميتة في الكويت. إحتلت الكويت المرتبة الثالثة عالميا في وفيات الحوادث.