لمن قال أمير الكويت الراحل جابر الصباح “هذه الأرض طيّبة لا تقبلكم” وقبلتهم الإمارات (فيديو)

الدبور – لمن قال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح هذه الأرض ديبة لا تقبلكم. ولكن قبلتهم الإمارات بكل رحابة صدر لتتحول من صحراء جاردة إلى مدينة عامرة خلال فترة قصيرة جدا؟ هذا الملف فتحه الناشط السعودي، بدلوماسي قديم على موقع تويتر. ملف ربما لا يعلم الكثير من أبناء الجيل الجديد عنه شيئا. كيف صعدت دبي مرة واحدة مع إنها إمارة فقيرة تشتري النفط من أبوظبي و الغاز من قطر، إلا إنها صنعت في سنوات قليلة ما عجزت دول عظمى من القيام به بهذه الفترة القصيرة.

الناشط دبلوماسي قديم فتح هذا الملف وسرد القصة بإختصار عن صعود دبي الذي رفضته الكويت من قبلها وقبلته دبي بدون أي شرط ولا قيود وحولت دبي إلى دولة عالمية تغرق بالخمر وغسيل الأموال والدعارة كما أراد من صنعها.

وقال دبلوماسي قديم في سلسلة تغريدات لسعها الدبور ويسردها لكم هنا كما هي. كيف رفض أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح عرض بيع أخلاق ودين الكويت مقابل المال وقبلت الإمارات بكل سهولة بل هي من سعت لعقد هذه الاتفاقية.

حيث قال في أول تغريدة ما نصه: “( هذه الأرض طيّبة ولا تقبلكم ) الشيخ جابر الصباح يرحمه الله يردّ على وفد الأوليغارشية العالمي الذي قدِم للتفاوض !! مما جعلهم يهربون بأموالهم إلى الإمارات ، وكانت نهضة الإمارات الإقتصادية على حساب الدين والأخلاق والمبادئ والقيم بسم الله نفتح هذا الملف”

( هذه الأرض طيّبة ولا تقبلكم ) الشيخ جابر الصباح يرحمه الله يردّ على وفد الأوليغارشية العالمي الذي قدِم للتفاوض !! مما جعلهم يهربون بأموالهم إلى #الإمارات ، وكانت نهضة الإمارات الإقتصادية على حساب الدين والأخلاق والمبادئ والقيم بسم الله نفتح هذا الملف 1 pic.twitter.com/PbHpiqsEWS — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) December 10, 2020

1- قامت بريطانيا عام 1898 بتوقيع إتفاقية إستئجار لجزيرة هونج كونج من الصين مدّتها 100 عام كان المفترض ان تنتهي الإتفاقية عام 1997 وتعود هونج كونج الى حضن الصين الأوليغارشية العالمية إستثمرت آلاف المليارات من الدولارات في هونج كونج لا ترغب أن تعود تلك الإستثمارات الى الصين.

2- ماهي الأوليغارشية ὀλιγαρχία؟ أوليغارخيا هي حُكم الأقلية او المجموعة الصغيرة التي تتحكم بالعباد والبلاد وتتوارث الحكم جيلاً بعد جيل ( كما يحصل في الدول العربية ). هم من يتحكم بالسلطة والثروة والإعلام وكل شيء. نسبتهم بالمجتمع لا تتجاوز 1 بالألف ووصفهم أرسطو بأنهم النخبة السامّة.

3- في عام 1985 وقبل تسليم هونج كونج الى الصين كانت الأوليغارشية تبحث عن ملاذ آمن لنقل إستثماراتها الضخمة. كانت الخيارات بين 3 دُول لا رابع لها الكويت – لبنان – مصر. لبنان كانت غارقة وقتها في أتون الحرب الأهلية ومُهدّدة بالنزاعات والحروب. كان مُبارك هو فرعون مصر وحاكمها.

4- إشترط مبارك أن تكون له حصّة 10 % مقابل أي إستثمار يُضخ. ما جعل الأوليغارش يلجئون الى الخيار الثالث وهو الكويت. كانت المفاوضات : نضخ لكم إستثمارات بمئات المليارات من الدولارات على ان نكون شركاء معكم بالكويت ! وتقومون بتعديل قوانينكم كي تتوافق معنا كالملاهي والخمور وغيره.

5- رفض الشيخ جابر الصباح يرحمه الله هذا الأمر. ورفض حتى مناقشة الموضوع او تحويله لمجلس الأمّة. كان الرفض قاطعاً وصريحاً. كان وقتها الشيخ راشد بن سعيد هو حاكم دبي وإبنه الشيخ محمد بن راشد وزير الدفاع والرجل القوي. تقدّموا لأخذ مكان الكويت ووافقوا على كل الشروط المطروحة بلا نقاش حتى !

دبي تقبل بلا شروط ما رفضته الكويت

6- يقول محمد بن راشد .. حين كان يتم تحرير الكويت كُنّا نشق الطرقات ونضع البنية التحتية لدبي الجديدة. وفي الوقت الذي كان يتم فيه تحرير الكويت من جيش صدام عام 1991، وجميع مُقدّرات وثروات الخليج مُسخّرة لهذا الأمر، كان ابن مكتوم مشغولاً بوضع البنية التحتية. لاحظوا في وقت الحرب!!

7- لأنه لم يبقَ سوى 6 سنوات فقط ويتم تسليم هونج كونج ما فعلته دبي في هذه السنوات الست تعجز أي دولة بالعالم عن تنفيذه. إمارة دبي إقتصاديا فقيرة ، فهي تشتري النفط من ابوظبي والغاز من قطر. لا يوجد لديها مقومات السياحة ولا التجارة ولا الثروات النفطية كيف أتت لها كل هذه الإستثمارات ؟

8- تكلفة ما يُسمّى دبي الحديثة فاق ال 100 مليار دولار عام 2001 بأسعار اليوم يتجاوز 200 مليار دولار. وهذا تماما يعادل نصف قيمة الصندوق السيادي لأبوظبي. وقتها كان الأضخم بالعالم. ضخت الاوليغارشية العالمية ملياراتها في شرايين دبي. استغل ابن مكتوم حرب الخليج الأولى ورمى بكل أوراقه.

9- تدفقت الإستثمارات العالمية من كل حدب وصوب في قطعة أرض جرداء خالية من مقومات الحياة. حرارتها صيفاً تصل الى 55 درجة ومليئة بالعواصف الترابية. وافق ابن مكتوم على كل ما طلبوا منه خمور ونساء وعهر وكل ما يطلبه السائحون وخاصة من دول الخليج المجاورة.

10- إستمرت نهضة دبي الإقتصادية من العام 2001 وحتى 2017. إستشعر المستثمرون العالميون خطورة الخليج وعدم إستقراره خاصة من جانب ايران. فبدؤا بتحويل وجهتهم الى مدينة جديدة هي الإستانة عاصمة كازاخستان التي قدمت لهم مثل ما قدمت دبي مدينة عصرية لكل الناس والأديان.

11- بدأ قطار السرعة بالتوقف في دبي. وذكرت قبل سنتين ولازلت بأن دبي قادمة على إنهيار كبير ولن تنفع أي حقنة لإنعاش المريض. ونرى حالياً كيف يستميتون للترويج للتطبيع مع اليهود على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحقيقة أن العقارات في دبي لا تساوي 20 % من ثمنها المعروض الإنهيار قادم لا محالة.

ولي عهد السعودية يدخل على الخط

12- حاول ابن سلمان الدخول على الخط واطلق مدينة #نيوم كي تحل محل دبي. خاصة أنها في الشمال الغربي الاقصى للسعودية وبعيدة تماماً عن اي نزاعات. لكن غباؤه المفرط واستعجاله حين قام باعتقال كبار رجال الأعمال وابتزازهم وتعذيبهم أفشل الخطة نيوم مدينة الخطيئة الجديدة.

13- تسلسل وتسارع إنهيار المنظومة الدينية والشقلبة السياسية في المملكة فاجئ الجميع. فالمحرّمات أصبحت محللات ومخللات واختفى رجال هيئة_الأمر_بالمعروف من الشوارع ولم يعودوا يطاردون الشباب ولا النساء غير المحتشمات. وخرِس أعضاء هيئة_كبار_العلماء عن توجيه اي إعتراض او إنتقاد للحكومة.

14- وهو الذي جعل ملف عودة اليهود الى يثرب أملاً جديداً واستيطانهم جزيرة العرب حُلماً قابلاً للتطبيق. وهذا ما سيجعل شمس الأستانة تغرب وتشرق شمس نيوم الجديدة. وقد أعلنها ابن سلمان مدينة عصرية حديثة بمقومات الغرب لها قوانينها الخاصة بلا محرّمات !!

15- المشكلة الحقيقية لدى المستثمرين العالميين ان : رأس المال جبان. يجب أن يقدم ابن سلمان أكثر من مجرّد تعهد لحفظ إستثماراتهم. الغرب لا يرى ابن سلمان الا طفلاً مدلّلاً طائشا معتوهاً هذا ما جعل المستثمرين يخافون ويحجمون عن المشاركة في نيوم.

بدأ قطار السرعة بالتوقف في دبي

وذكرت قبل سنتين ولازلت بأن دبي قادمة على إنهيار كبير

ولن تنفع أي حقنة لإنعاش المريض ونرى حالياً كيف يستميتون للترويج للتطبيع مع اليهود

على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه

الحقيقة أن العقارات في دبي لا تساوي 20 % من ثمنها المعروض

الإنهيار قادم لا محالة 12 pic.twitter.com/sCeX7TrGAZ — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) December 10, 2020