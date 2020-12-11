رانيا يوسف
رانيا يوسف
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رانيا يوسف تظهر هذا العام بصدر مكشوف وبدون بطانة كالعادة (صور)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ظهرت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف. و التي إشتهرت العام الماضي عندما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أظهر مؤخرتها بشكل كامل. وتحججت وقتها ان المشكلة كانت في بطانة الفستان الداخلية.

ليثبت بعد ذلك أن الفستان لا يحوي بالأساس أي بطانة. وبل قدمته لإبنتها المراهقة لترتديه في مهرجان الجونة الشهر الماضي.

ولإثارة الجدل كعادتها في كل ظهور، ويبدو ان الامر راق لها فقد حصلت من إظهار جسدها بشكل منتظم وإثارة الجدل شهرة أكبر من جميع الأعمال التي قدمتها على الشاشة.

فقد ظهرت هذا العام وبعد طول إنتظار، بقستان لم يكشف مؤخرتها لأنها أبحت مشهورة، ولكن هذه المرة بصدر مكشوف وواضح للجميع وبدون بطانة كالعادة. وبدون ملابس داخلية.

فقد ظهرت رانيا يوسف بفستان على نفس لون الجسم أظهر صدرها بشكل كامل وبكل تفاصيله. في صورة أثارت ضجة كما أرادت هي. وصحبتها نفس التعليقات في كل مرة ومنا إحترمي سنك وإحترمي بناتك، وإختشي يا ولية وغيرها من التعليقات الساخرة و الغاضبة,

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وعلق الممثل محمد أنور الذي تتابعه رانيا يوسف وأيضا مشاري العفاسي على ظهورها الجديد. وقال ما نصه كما لسع الدبور: “الناس بقت بتفرح بالمهرجانات مش عشان يشوفو الافلام لكن عشان يشوفوكي لابسه ايه”

 

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