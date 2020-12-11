شاهد أغرب عملية تحرش في الكويت.. هذا ما حصل مع فتاة كويتية 24 عاما (فيديو)

الدبور – في أغرب عملية تحرش في الكويت، وفي طريقة تحرش جديدة لم يشهدها العالم من قبل. وشهدتها دولة الكويت لأول مرة ويحتفظ الشاب المتحرش بحقوق التحرش بهذه الطريقة الغريبة التي لم تخطر على باب الفتاة الكويتية التي تعرضت للتحرش وقدمت بلاغا ضد المتحرش.

وتم القبض على المتحرش وهو متلبس في مكان وقوع جريمة التحرش العجيبة. التي إستخدم فيها المتحرش الحجارة ضد الفتاة التي رفضت الإنصياع لطلباته. ليستخدم القوة ضدها للفت إنتباهها بإعجابه بها.

فإذا كان ما شرعه الله وهو الزواج يجب أن يكون بالود و المحبة و الموافقة بين الطرفين، فما بالك بما حرمه الله؟

وهي قضية سجلت في مخفر شرطة الواحة في الكويت وأخذت رقم 179/2020 جنح. اما تفاصيلها والتي سردها مصدر امني لـصحيفة «الأنباء» المحلية. فتمثلت في تقدم فتاة كويتية تبلغ من العمر 24 عاما وسردت ما حدث لها من قبل شاب.

مشيرة الى انها كانت داخل مركبتها في طريقها الى منزلها. حيث رصدت شخصا يسير خلفها لمسافة طويلة. طالبا منها التوقف إلا انها رفضت لأنها لا تقبل هذا التصرف غير المسؤول. الى جانب يقينها بأن قائد السيارة الاخرى في حالة غير طبيعية. اذ لاحظت ترنحه وانه في وضعية غير طبيعية، على حسب تأكيدها.

واضافت الفتاة: فوجئت بقائد المركبة التي تلاحقني يصطدم بمركبتي بشكل متعمد. فاضطررت للتوقف للتواصل مع عمليات وزارة الداخلية. مضيفة ان الشخص اقترب من مركبتها وحاول فتح الباب ولكنها كانت قد أخذت الحيطة وأغلقت الأبواب: فقام بحمل حجارة وقذف زجاجها الأمامي.

وأضاف المصدر: في هذه الأثناء حضرت دورية وتم ضبط المدعى عليه، وبسؤاله عن الاتهامات التي وجهت اليه نفى ادعاء الفتاة، وإزاء تمسك المجني عليها بأقوالها جرى تسجيل قضية وإحالتها إلى الاختصاص.ومن الحجارة ما يستعمل في التحرش الجنسي فقط في الكويت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحرش بفتاة داخل مركبتها في الكيوت. فقد حصلت منذ فترة مع فتاة داخل سيارتها عندما تحرش بها مجموعة من الشباب في مقطع فيديو أثار ضجة وقتها.