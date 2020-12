شاهد فضيحة محاكمة لجين الهذلول التي كشف عنها شقيقها بالوثائق

الدبور – كشف قبل قليل شقيق المعتقلة السعودية لجين الهذلول، الناشط وليد الهذلول عن فضيحة مهزلة محاكمة لجين الهذلول شقيقته الصورية التي قام بها ولي عهد السعودية. وكيف شفق شقيق المعتقلة من القاضي الذي يبحث عن سعادة النظام السعودي وليس تحقيق العدالة كما كان متوقعا.

وقال وليد الهذلول شقيق المعتقلة لجين الهذلول في سلسلة تغريدات على محاكمة شقيقتها المخزية. ما نصه كما لسع الدور:

“تطور جديد ومؤسف في قضية اختي لجين خلال الجلسة الأولى في المحكمة المتخصصة في الرياض يوم 10 ديسمبر 2020، ذكر القاضي شفهيا أن صحيفة الإدعاء الحديثة متطابقة تماما مع صحيفة الإدعاء السابقة، وكذلك أكد كاتب الضبط في محضر الجلسة بأنهما متطابقتان تمامًا. لجين بقلبها الصافي وحسن نيتها…”

وأضاف بتغريدة ثانية على حسابه على موقع تويتر ما نصه: “وثقت بكلام القاضي ووقعت على المحضر. لاحقا بعد قراءة دقيقة إتضح أن النيابة العامة حذفت عدة جمل من الصحيفة السابقة مثل “بريطاني الجنسية، الحكومة البريطانية، هولندي الجنسية، الاتحاد الأوروبي”. إذا النيابة العامة أقرت أخيرا أن بريطانيا، هولندا والإتحاد الأوروبي ليسوا اعداءا للمملكة.”

ليضيف في تغريدة ثالثة ما نصه: “لكن لماذا فضلت النيابة العامة عدم الدقة في تحديد الجنسيات؟ أشعر بالأسى لهذا القاضي الذي سعى للإحتيال على لجين بدلا من سعيه لتحقيق العدالة. لذلك قررنا أن ننشر لائحة التهم السابقة والحديثة على الموقع الرسمي للجين.”

ونشر جميع الوثائق في لائحة التهم السابقة و الحديثة في نهاية تغريداته.

وفي البوم العالم لحقوق الإنسان قضت لجين الهذلول هذا اليوم في محاكمة مخزية بعد إعتقال دام أكثر من ٣ أعوام بتهمة نشاط حقوقي بما يخص حقوق المرأة ومنها القيادة التي أقرتها الحكومة السعودية فيما بعد. ولكن بقيت لجين في المعتقل الذي تعرضت فيه لأبشع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي كما أفادت الكثير من الأخبار.

وكما جاء في تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست إنها تعرضت للتحرش الجنسي وأجبرت مع معتقلات سعوديات على مشاهدة الأفلام الإباحية في معتقلات بن سلمان في السعودية.

وسبق وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة العربية السعودية.

After being jailed since 2018, women's rights activist Loujain al-Hathloul has spent #HumanRightsDay on trial in a special terrorism court in Saudi Arabia. I stand with the UN & her loved ones in calling for her immediate release. #FreeLoujain https://t.co/nKEfgvhJAA

— Rep. Betty McCollum (@BettyMcCollum04) December 10, 2020