شاهد قبلات حارة من ياسمين عبد العزيز لزوجها تشعل وسائل التواصل

الدبور – قبلات الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الحارة لزوجها والتي إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي. أبصحت حديث متابعي ياسمين وتم تبادل الصور بشكل واسع مع تعليقات مختلفة.

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، على تهنئة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم السبت 12 ديسمبر.

ونشرت ياسمين صورًا رومانسية تجمعهما، عبرحسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي». بينما نشر العوضي صورة من تحضيرات ياسمين لحفل عيد الميلاد في المنزل، وعلق: «شكرًا حبيبتي.. أحبك».

يعد هذا أول عيد ميلاد لـ العوضي بصحبة ياسمين بعد زواجهما منتصف هذا العام.

ومن المقرر أن تلتقي ياسمين والعوضي فنيًا هذا العام، في مسلسل «اللي ملوش كبير»، والذي سيعرض في رمضان المقبل. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.