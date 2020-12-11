فيفي عبده
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فيفي عبده ترد بعد مرضها وعدم قدرتها على الرقص بسبب مرض غريب في خصرها

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ردت الراقصة المصرية المعروفة فيفي عبده بتسجيل صورتي على ما قامت وساشل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بنشر صور مرضها و التعليق عليها بعبارات أزعجتها. ومنها الكشف عن طبيعة مرضها وعدم قدرتها على الرقص مجددا بسبب مرض غريب في خصرها الهزاز.

وردت فيفي عبده بتسجيل صوتي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر. لسعه الدبور وقالت فيه: “معنديش أي حاجة يعني عشان أطمن الناس. الي عندي أنني محتاجة دعاء الناس لأني فعلا مكنتش قادرة امشي على رجلي..”

وتابعت عبده قائلة: “الحمد لله رب العالمين. أديني بتعالج وربنا يسهل إن شاء الله وأبقى كويسة. فبطمنكوا علي عشان حرام كدة الي هم كاتبينه ومش عارفة مطلعين علي إشاعات كثير جدا..”

وأضافت: “أنا بشكركم جدا وبشكر كل الناس ربنا يخليكو ليا ومتحرمش منكم. وربنا يشفي كل مريض ويشفيني من ضمنهم إن شاء الله.. إن شاء الله وقعة وتزول بإذنك يا رب بمشيئة الله. ربنا يخليكم ليا ومتحرمش منكم ابدا.. بحبكم أوي أوي من مصر أم الدنيا..”

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وكانت قد أنتشرت تقارير كثيرة عن إصابة الراقصة الأم المثالية فيفي عبده بمرض غريب في عظامها حيث فقدت القدرة على الحركة. وقالت المصادر إنها لن تستطيع الرقص مجددا. لأن الرقص وإن إستطاعت المشي على قدميها سيؤدي إلى مضاعافات كبيرة نظرا لكبر سنها وهشاشة عظمها.

ووعدت عبده متابعيها إنها ستعود قريبا لتفرح قلوبهم برقصات جديدة. وإنها لن تتوقف عن الرقص أبدا. ولكنها بحاجة للدعاء حتى يشفيها الله وتستطيع الرقص مجددا وتستطيع الذهاب للساحل الشمالي وتستعرض جسدها الذي لن يغطيه إلا التراب فقط.

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