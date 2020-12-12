في فيديو.. وفاء الكيلاني تتحدث عن خيانات تيم حسن المتعددة بعد إعلان طلاقها!

الدبور – في مقطع فيديو تحدثت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن خيانات الفنان السوري تيم حسن المتعددة. وتم نشر وتداول الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى موقع يوتيوب في قناة الجديد اللبنانية.

في مقطع الفيديو الذي أنتجته قناة الجديد تم نشر التغريدات التي نشرتها وفاء الكيلاني وتتحدث غن طلاقها من تيم حسن. كأول رد على ما تم تداوله الشهر الماضي من أنباء عن طلاقها منه وحصولها على مؤخرها و الذي يبلغ 100 ألف دولار بتحويل بنكي من تيم حسن.

وقالت الكيلاني في تغريدة لها على صفحتها على موقع تويتر كما لسع الدبور ما نصه: “أكــثر الناس حـرصـاً على عــدم إثــارة الفــزع في قـلوب الطيور .. هو الصــياد .. الذي يقتلها .. فلا تنخدعــوا .”

التغريدة التي رأى فيها البعض إنها تقصد تيم حسن بها. حيث لم تؤكد خبر طلاقها وفي نفس الوقت لم تنفيه. بل عمدت للتلميح على الموضوع من بعيد.

أكــثر الناس حـرصـاً على عــدم إثــارة الفــزع في قـلوب الطيور ..

هو الصــياد .. الذي يقتلها ..

فلا تنخدعــوا .#اقوال — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) December 2, 2020

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الجديد اللبنانية. نشروا تغريدة لوفاء تحدثت فيها عن حكمة نقلتها على صفحتها عن من يملك زهرة قيمة بيده ويبحث عن زهور أخرى. وعندما لا يجد أفضل منها يعود للزهرة التي كانت بين يديه فلا يجدها. الأمر الذي فسره التقرير إنه عن خيانات تيم حسن في بحثه عن أزهار مختلفة بينما الكيلاني بين يديه.

وكان الإعلامي “إيلي باسيل” قد فجر مفاجأة صادمة عبر حسابه على انستغرام، بكشفه عن طلاق النجم السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني.

وكتب إيلي في منشوره ما نصه:”اولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية”. وتابع موضحا:”لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!”.

واختتم منشوره الذي صدم الجميع بالقول: “انشاء لله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال. ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها.”