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مقطع فيديو فاضح للكويتية روان بن حسين يثير حالة من الغضب في وسائل التواصل

بواسطة وطن الدبور
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الدبور –  الاكثر بحثا لفترة على محركات البحث.

وظهرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”.  بقميص أسود مفتوح من أعلى، وبنطال واسع، وترقص على أغنية “أبيض يا أسود” لفرقة “كايروكي” مع صديقها الذي ظهر بملابس غريبة أشبه بملابس النساء.

وسخر المغردون من مظهر صديقها الذين شككوا بأنه شاذ جنسياً. كما استنكروا جرأتها التي زادت بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وسبق أن تعرضت روان إلى موقف مُحرج بعدما أدمنت التعري وأصبحت تلجأ إلى الملابس الجريئة على غير عادتها. حين طرح عليها أحد متابعيها سؤالاً قال فيه: “متى سنراكي في موقع “onlyfans” لترفيه البالغين بصور عارية؟”. فما كان من روان إلا الرد بالقول: “متى سنرى أمك تفعلها؟”.

كما استعرضت روان بن حسين أنوثتها بملابس جريئة. حين ظهرت بفيديو وهي تقف أمام المرآة وتُخرج قدمها بالكامل من فستانها المفتوح ليظهر جزءاً كبيراً من فخذها. ثم تنتقل بالكاميرا على صدرها لتظهر ملابسها الداخلية بوضوح تحت فستانها الأسود الحرير.

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