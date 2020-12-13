مجزرة ضد الفساد في سلطنة عمان.. تقرير وصل مكتب السلطان هيثم بن طارق

الدبور – في ما اعتبره البعض مجزرة ضد الفساد في سلطنة عمان. بحث جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان 212 ملفا، خلال 2019. قبل أن يرفع 253 تقريرا رقابيا. أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز والتوصيات اللازمة بشأنها.

وتضمنت الملفات كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز سواء كانت إدارية، أو مالية، أو في الأداء.

ورفع رئيس الجهاز الشيخ “ناصر بن هلال بن ناصر المعولي”، بتقريره السنوي إلى السلطان “هيثم بن طارق”. عن نتائج أعمال الجهاز عن السنة المالية الماضية. حيث عمل الجهاز على تكريس كافة موارده وتوجيه كل جهوده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه.

وتطرق التقرير لمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. فأشار إلى نتائج أعماله في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيالها. ومراجعة القوانين والأنظمة وبيان أوجه النقص والقصور وغيرها.

كما أشار إلى الجهود التي يبذلها في متابعة وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقيام بمهام هيئة مكافحة ومنع الفساد.

وتشهد سلطنة عمان تقدما ملحوظا في جهود مكافحة الفساد، حيث تمكنت مسقط من تحقيق أعلى ارتفاع لها على المستوى العالمي في قيمة درجات مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

ووفق دراسة لمنظمة الشفافية العالمية، فإن سلطنة عمان خلال 2019، وصلت إلى المركز 56 بمجموع 52 نقطة، ضمن مؤشر مكافحة الفساد.