أحمد مطر ورسالة جديدة إلى ولي عهد أبو ظبي بعنوان: البغال حين تعظ

الدبور – أحمد مطر الشاعر العراقي أرسل رسالة جديدة إلى ولي عهد أبو ظبي بن زايد. المعروف عالميا بلقب شيطان العرب. وكانت الرسالة تحمل عنوان البغال حين تعظ. ووقت نشرها لاقت رواجا كبيرا استمر حتى اليوم.

وخلال غربته الطويلة أستطاع الشاعر العراقي أحمد مطر أن يطور أسلوبا تهكميا تميز به شعره المنصب غالبا في قوالب الهجاء السياسي وذاك نوع أحبته الشعوب المقهورة التي تبحث عمن ينفث عن غضبها,

رسالته في شعره المعنون البغال حين تعظ. هي رسالة إلى بن زايد ولي عهد أبو ظبي و الحاكم الفعلي للإمارات. وعندما تقرأها ستجد إنها كتبت له شخصيا. الدبور يعيد نشر قصيدة البغال حين تعظ التي نشرها عام 2010 على صفحات الدبور.

الشاعر احمد مطر قال بغلٌ مستنير واعظاً بغلاً فتيا

يا فتى إصغِ إليّا…

إنما كان أبوك امرأ سوءٍ

و كذا أمك قد كانت بغيّا

أنت بغلٌ يا فتى و البغل نغلٌ

فإحذر الظن بأن الله قد سواك نبيّا

يا فتى أنت غبي ..

حكمة الله، لأمرٍ ما، أرادتك غبيّا

فاقبل النصح تكن بالنصح مرضياً رضيّا أنت إن لم تستفد منه فلن تخسر شيّا صيرك الله قويّا يا فتى… فاحمل لهم أثقالهم مادمت حيّا و استعذ من عقدة النقص فلا تركل ضعيفاً حين تلقاه ذكيّا يا فتى… احفظ وصاياي تعش بغلاً و إلاّ ربما يمسخك الله رئيساً عربيّا