رئيس جمعية الصحفيين العمانية يتحدث عن تطبيع سلطنة عمان ويثير حالة من الجدل

الدبور – رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور و الكاتب و الباحث محمد العريمي، تحدث بتغريدة له على صفحته على موقع تويتر عن تطبيع سلطنة عمان. التطبيع الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، خصوصا من قبل الإعلام الإماراتي و الذي يبدو إنه أثر على الشعب العماني نفسه حتى بات البعض منهم مقتنعا أن السلطنة في طريقها للتطبيع قريبا.

وقال الدكتور محمد العريفي الباحث السياسي بتغريدة لسعها الدبور عن تطبيع سلطنة عمان ما نصه:”سلطنة عمان لن تطبع ولن توقع”.

وأضاف بتغريدته أيضا: “أتابع ما يتم نشره وتداوله هذه الأيام بشكل مكثف و متعمد عبر وسائل الإعلام. حول ذهاب بلادي إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي العربية.

وختم تغريدته بقوله : “أقول و أطمئن الجميع بأن عُمان لن تطبع وعُمان لن توقع للأسباب التي ذكرناها قبل أشهر. “حفظ الله فلسطين“.”

" سلطنة عمان لن تطبع ولن توقع".

أتابع ما يتم نشره وتداوله هذه الأيام بشكل مكثف و متعمد عبر وسائل الإعلام حول ذهاب بلادي إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي العربية.

أقول و أطمئن الجميع بأن عُمان لن تطبع وعُمان لن توقع للأسباب التي ذكرناها قبل أشهر.

"حفظ الله فلسطين". — د. محمد العريمي (@DrMalaraimi) December 15, 2020

وأثارت تغريدة العريمي حالة من الجدل و النقاش على تغريدته من قبل النشطاء. حيث تسائل أحدهم السؤال المكرر في كل مناسبة، بقوله ما نصه: “الم تكن زيارة نيتنياهو للسلطنة سابقا تطبيعا؟!! حفظ الله عمان وشعبها”.

ليرد عليه ناشط آخر بقوله: “لا مو تطبيعاً لانه لو كان تطبيعاً لتم الاعلان عنه بمراسيم توقيع رسمية علنية كما في باقي الدول ولكنت رأيت سفارة اسرائيلية وعلاقات وصهاينه خر ور عندنا بعمان . فلا لايمكن تطبيعاً كان طلب من الرئيس الفلسطيني بنفسه وذلك لان الرئيس الفلسطيني اتى لزيارة عمان قبل زيارة النتن بأسبوع ..”

لا مو تطبيعاً لانه لو كان تطبيعاً لتم الاعلان عنه بمراسيم توقيع رسمية علنية كما في باقي الدول ولكنت رأيت سفارة اسرائيلية وعلاقات وصهاينه خر ور عندنا بعمان . فلا لايمكن تطبيعاً

كان طلب من الرئيس الفلسطيني بنفسه

وذلك لان الرئيس الفلسطيني اتى لزيارة عمان قبل زيارة النتن بأسبوع .. — العامرية (@bentalawaamer) December 15, 2020

وعلق الناشط العماني سالم بن حميد الرواحي بقوله أيضا ما نصه: “السلطنة تبادلت التمثيل التجاري مع دولة إسرائيل في تسعينيات القرن الماضى من أجل دفع عملية السلام في ذلك الوقت. وبتنسيق مع عرفات. وعندما تبين لها عدم جدية الليكود في الوفاء بالاتزاماته أغلقت المكاتب بدون ضجة أوضجيج. وما أشبه اليوم بالبارحة هناك تململ دولي من عدم حل القضية وتصميم لحلها”.

السلطنة تبادلت التمثيل التجاري مع دولة إسرائيل في تسعينيات القرن الماضى من أجل دفع عملية السلام في ذلك الوقت وبتنسيق مع عرفات وعندما تبين لها عدم جدية الليكود في الوفاء بالاتزاماته أغلقت المكاتب بدون ضجة أوضجيج وما أشبه اليوم بالبارحة هناك تململ دولي من عدم حل القضية وتصميم لحلها — سالم بن حميد الرواحي (@SalimBinHumaidA) December 15, 2020

وقال ناشط آخر أيضا ما نصه: “عسى يا رب. أحيطة بلادنا بدولة جارة خبيثة تعيث في الأرض الفساد و قد أثرت في كل العالم مع الصهاينة و الأمريكان و البريطانيين و الفرنسيين و غيرها من الدول المارقة بفسادهم. (سيهزم الجمع و يولون الدبر) عاجلا غير آجل بإذن الله”.