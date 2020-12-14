تركي آل الشيخ يتحدث لأول مرة بعد تحويله للتحقيق بأمر من الملك سلمان

الدبور – بعد إنتشار الأنباء التي تفيد أن الملك سلمان أمر بتحويل تركي آل الشيخ إلى التحقيق بتهم الفساد وإيقافه عن عمله. وهو الأقرب و المحبب لولي عهد السعودية بن سلمان. والوحيد الذي لم تحدد له ميزانية معينة للإنفاق على الترفيع وترك الأمر له بلا حساب ولا عقاب ولا مراقبة.

و نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على صفحته على موقع فيسبوك تصريح جديد عن قرار الملك سلمان إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق. حسب ما نشر موقع سعودي معروف.

وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة”. ولم يوضح أي إشاعات يقصد ولم يقدم أي توضيح أو نفي للأنباء التي أنتشرت بالأمس.

وكانت أنباء سرت مؤخرا حول إعفاء آل الشيخ من مناصبه وإحالته إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معه في تجاوزات مالية.

ويعتبر آل الشيخ من أكثر المسؤولين السعوديين في حقبة ولي العهد محمد بن سلمان بروزا. وإنفاقا على فعاليات رياضية وترفيهية من خزينة الدولة. وكان آل الشيخ عاد مؤخرا من رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة.