سيدة تونس الأولى تتزوج من أمير سعودي بعد وفاة بن علي وتصبح الزوجة الرابعة

الدبور – سيدة تونس الأولى أرملة الرئيس التونسي المخلوع بن علي الذي هرب من تونس مع بداية الثورة التونسية. وبعدها توفاه الله في السعودية حيث استقبلته بعد هروبه. الأولى أصبحت الزوجة الرابعة لأمير سعودي حافظ على الأمانة وحفظها في بيته من الضياع.

وكانت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن زواج أرملة الرئيس التونسي السابق من أمير سعودي يصغرها بعدة أعوام لتصبح بذلك زوجته الرابعة.

مشيرة إلى أن الزواج المفترض تم بحضور أفراد عائلة بن علي المقيمين في الخارج، وهو ما دفع عددا من النشطاء للتهكم عبر تعليقات من قبيل “من السيدة الأولى إلى الضرة الرابعة”. السيدة التي يطلق عليها غالبية من التونسيين اسم “الحلاّقة”، وتقيم في جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نسرين، وهي من أكثر وجوه نظام بن علي كرها من التونسيين وتلاحق في عدد من القضايا.

إلا أن نسرين بن علي ابنة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، نفت هذه الأخبار بطريقة غير واضحة حول زواج والدتها، ليلى الطرابلسي من أمير سعودي وأصبحت الزوجة الرابعة.

حيث نشرت صورة لوالدتها على صفحتها في موقع فيسبوك، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “سيدة تونس الأولى والأخيرة”.

ولم تتطرق لنفي الأخبار بشكل قاطع أو تأكيدها. واكتفت بالقول إنها سيدة تونس الأولى و الأخيرة ولن تنجب تونس مثلها أبدا.