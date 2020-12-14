شاهد إستقبال المرتزق أمجد طه بالأحذية في القدس المحتلة وهرب تحت حماية جيش الإحتلال

الدبور – أفاد شهود عيان من القدس المحتلة أن المرتزق أمجد طه قد تم إستقباله بالأحذية من قبل شباب القدس المحتلة. وأن قوات من جيش الإحتلال التي كانت تراقب تحركاته لحمايته و الفود المرافق له قد تدخل بسرعة لحمايته.

وكان المرتزق الإماراتي السعودي البحريني الذي يحمل الجنسية البريطانية ويقدم نفسه على إنه بريطاني عربي. قد قام بزيارة تطبيعية مع وفد إماراتي بحريني إلى الأراضي المحتلة.

ونشر طه عدة فيديوهات مستفزة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يمدح بها الكرم الإسرائيلي ودولة إسرائيل الحرة كما قال ليستفز الشعب الفلسطيني كما هو مطلوب منه تماما.

وقام شباب من فلسطينين الداخل برميه بالأحذية خلال تصوير بعض المشاهد برفقة وفد إماراتي وبحريني كان في زيارة تطبيعية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي كلف مجموعة خاصة لحمايته.

وقال شاهد عيان كان في المنطقة أن الجيش تدخل بشكل قوي لحمايته. وأن الإعتداء عليه كان فقط لإرسال رسالة له أن الأرض لها أصحاب وزيارته وتطبيعه مرفوض لا أكثر. لأن كمية الحرس التي أحاطت به كانت كبيرة لأن زيارته تمت بتنسيق مسبق.

وسينشر الدبور بعض الفيديوهات فور وصولها من المصدر مع هذا الخبر لاحقا.

وكان المرتزق المعروف أمجد طه الذي يتقلب ويغير مواقفه كما يريد له ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد. قد نشر عدة فيدوهات تطبيعية بشكل لا يخلو من الحقارة الواضحة. التي وصفها النشطاء كأن الإمارات و الإحتلال أخوة تفرقوا عن بعض لسنوات و اليوم عادوا لحضن بعض.

من يذكر دعم الأعلام له حتى وصل مواقع حساسه ومن يذكر عيال الحرام اللي خونة المغردين عشان هذا العميل أمجد طه عميل المخابرات البريطانية👇🏻 pic.twitter.com/rYgIzuUuhx — االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) December 13, 2020

وبعد فشل المرتزق من دخول محيط مدينة القدس الشرقية وهروبه تحت حماية جيش الإحتلال قام بتصوير الفيديو الذي ذهب بالأساس لتصويره فقط للإستفزاز وليس لزيارة المسحد الأقصى كما قال ذات مرة. أن زيارة الأقصى ليست من اولوياته الآن. قام بتصويره من بعيد في القدس الغربية وقال الكلمات المطلوبة منه وغادر بعدها.

"أورشليم القدس مدينة السلام، الجميع هنا يعيشون في سلام وامان".. من واقع أجواء يرصدها اثنين من أبناء الإمارات 🇦🇪 ممن يزورون إسرائيل 🇮🇱 اليوم@amjadt25 @DrAlsarrah @sharakango pic.twitter.com/2B9MOr3W2c — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 12, 2020

وقالت ناشطة عن صعود هذا المرتزق المفاجئ ومن ساعده، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “من ادخل أمجدطه عالم الإعلاميين المثقفين السعوديين ممثله بحرينيه كبيره تزوجهاسرالمده ثلاث سنوات وكانت على علاقات بالمشاهير السعوديين بشكل عام”

من ادخل أمجدطه عالم الإعلاميين المثقفين السعوديين ممثله بحرينيه كبيره تزوجهاسرالمده ثلاث سنوات وكانت على علاقات بالمشاهير السعوديين بشكل عام https://t.co/CeSFCAexWV — هيام (@H5i5a7) December 14, 2020

وقال الكثير من النشطاء أن أصل أمجد طه غير معروف، هو يحمل الجنسية البحرينية ويدافع عن الإمارات والسعودية و التطبيع. ويتم توجيهه كما يشاء ين زايد.

هذا المدعو أمجد طه من محافظة الأهواز الإيرانية لا صلة له بالبحرين أبداً

هذا شخص مرتزق يوم مع هذه الدولة وغداً مع دولة أخرى

هو فقط يتبع لمن يدفع له أكثر 💸💶💵 pic.twitter.com/7WsoeDvqaj — MansoorBaderKQ (@bader_kq) December 12, 2020

وأكد أكثر من ناشط خليجي من قطر و السعودية والبحرين وحتى الإمارات نفسها إن أصل طه من إيران وهو فقط مرتزق وجده بن زايد في بريطانيا بعد واجه من فتاة بحرينية مشهورة واستغله عندما وجد به الدناءه واضحة وتكاد تظهر على وجهه.

محسوبون على شعبي #البحرين و #الامارات يحتفلون مع إسرائيليين على أرض وفي بيت فلسطيني مُغتصب ..

أي عار هذا ..

اللهم إنّ شعوب الخليج وشرفاء الأمة يبرؤون إليك من فِعل هؤلاء ..#فلسطين_قضية_الشرفاء #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/UVVCfrLqAq — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 14, 2020