تعرف على الفتاة السعودية التي يتمناها كل رجال الخليج واوقفتهم على رجل واحدة!فيديو

الدبور – فتاة واحدة في السعودية يتنماها كل رجال الخليج بشبابها وشيبانها. الأعزب منهم و المتزوج. وأوقفتهم جميعا على رجل واحدة ينتظرون إشارة منها للهجوم.

جاء هذا الكلام و الوصف على لسان الفتاة السعودية نفسها وهي مستلقية على سرير غرفة نومها في المنفى و الغربة. وجاء كلامها لترد على أحد متابعينها من السعودية عندما إنتقد تصرفاتها وظهورها بشكل مخزي كل مرة تتعرى فيها وترقص أمام الناس.

المعلق السعودي إستفز الفتاة السعودية المعروفة باسم “أش” وهي مودل سعودية مثيرة للجدل كبقية من ظهرن على الساحة في هذا المجال بعد غزوة بن سلمان الترفيهية بقيادة تركي آل الشيخ.

وقال لها المعلق إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المُخزية. و أضاف بتعليقه الذي قرأته أش بقوله: “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرتي ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”

لترد المودل أش فش بقولها كما لسع الدبور: “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”. وتمادت آش بالرد قائلة: “أم أنك في كوكب الكلب يا كلب”.

ولتثبت إنها مطلوبة وجميلة. ردت وقالت: “أنا أجمل فتاة في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”. وسخر المغردون من ردود “آش”، خاصة حين قالت إن جميع الرجال في الخليج يتمنونها، مؤكدين لها أن لا أحد يتمناها، وأن أخلاقها التي تتباهى بها منحدرة خاصة بعد طريقتها في الرد على المُتابع، وذكروها بأنها لا تفعل شيئاً في حياتها سوى التعري واستعراض المفاتن “الصناعية”.

لا والله

ملكة 👑 جمال العالم

خشمك شمال

قال انا اجمل وحده في الخليج 🤦‍♂️ — [email protected] (@Abdulhfeezgamm1) December 12, 2020

وسبق أن أثارت مودل “آش” موجة غضب بين المغردين. بعد نشرها مقطع فيديو تسخر خلاله من مشاهير الكويت. واللهجة الكويتية وطريقة نطقهم لحرف الجيم، وبعض المصطلحات التي يتميزون بها.

وقالت مودل آش ساخرةً من مشهورات الكويت: “سأريكم كل حقائبي. وسأشتري كل المول، سأحمل المول وأضعه في خزانتي، هاشتاج كويتية، فاشينستا كويتية”.

المودل السعودية اش عبر السناب : تثير الجدل بالسخريه على مشاهير الكويت ولهجة اهل الكويت . pic.twitter.com/XURQ5NIkRx — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) November 11, 2020