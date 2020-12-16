شاهد بالفيديو حقيقة وفاة هند القحطاني الناشطة السعودية بحادث سير مروع

الدبور- أنتشرت في الأيام الماضية أنباء عن وفاة هند القحطاني الناشطة السعودية المثيرة للجدل بعد تعرضها لحادث مرور مروع. حسب ما نشرت الكثير من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وخرجت المثيرة للجدل هند القحطاني، عن صمتها لترد على شائعة وفاتها في حادث سير. مشيرة إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وطالبت متابعيها التأكد من صحة مثل هذه الأخبار قبل تداولها.

وقالت القحطاني عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”يعني هذا اللي مطلع شائعة أني عملت حادث سيارة ومت واحد مريض.. وإن شاء الله اللي بتتمناه لي هيعود عليك يا مطلق الشائعة“.

وأضافت :“لو خبر موتى ده تهديد لي والمقصود منه إيصال رسالة أنك ستموتين قريبا.. قسما بالله إذا كان ده المقصود من هذه الشائعة فهم تحت جزمتي.. والله ما حدا يقدر يمس شعرة من راسي وأنا ما أخاف من أحد“.