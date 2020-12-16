شاهد قيامة عثمان 38 كاملة ومترجمة الحلقة الأخيرة هذا العام ووقوع عثمان بالأسر

الدبور – قيامة عثمان 38 كانت حلقة مميزة وحاسمة كالعادة. وخصوصا إنها الحلقة الأخيرة قبل أخذ طاقعم عمل مسلسل قيامة عثمان الأجازة النصف سنوية بمناسبة موسم الأعياد.

في هذه الحلقة من مسلسل قيامة عثمان. الذي حصل على أعلى نسبة مشاهدات في الوطن العربي. و يتم في هذه الحلقة كشف المزيد من الأسرار عن الخونة الذين لن يتوقفوا عن رسم الألاعيب و الخطط لمحاربة الحق.

ففي كل زمان ومكان هناك نوع من البشر يعشق العبودية تحت بسطار المحتل. وبل يعتبره الملجأ الوحيد له للحفاظ على عرشه وقوته ضد شعبه وأبناء جلدته.

مسلسل قيامة عثمان 38 كانت الحلقة الأخيرة وكانت مميزة كالعادة كما وعد مخرج العمل. وسيعود المسلسل بعد عطلة الأعياد وسيتوقف لمدة ٣ أسابيع متتالية ليعود العام القادم في الأسبوع الأول من شهر يناير كما وعد مخرج العمل.

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