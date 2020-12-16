كاتبة أمريكية: ترامب يهرب إلى الإمارات مركز الفساد في العالم لهذه الأسباب

الدبور -قالت كاتبة أمريكية في مقال نشرته مجله “ماكلين” الكندية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب سيهرب على الأرجح إلى الإمارات العربية المتحدة. مركز الفساد في العالم، إذا قرر اللجوء إلى بلد آخر بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقالت الكاتبة شانون جورملي بأن هذه الدولة. التي وقع معها الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة صفقة اسلحة بمليارات الدولارات. هي ملاذ ضريبي آمن بالنسبة للرئيس، الذي لديه خبرة كافية في التهرب من دفع الضرائب.

وأضافت جورملي أنه لا يوجد معاهدة تسليم للمجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات. وهذا يعني أنه سيتم حماية ترامب في الإمارات إذا واجه اتهامات بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وكتبت الكاتبة، ايضاً، عن ناطحات السحاب في الإمارات. وأشارت إلى أنها تضم أطول مبنى في العالم، وأن ذلك يجذب قطب العقارات السابق.

ومن الدول الأخرى التي تصدرت قائمة جورملي روسيا والسعودية، وكانت اسكتلندا وسلوفينيا وفرنسا في ذيل القائمة.

وقد زعمت مجلة نيويورك في وقت سابق أن ترامب سيغادر الولايات المتحدة إذا خسر الانتخابات، حيث قال ترامب في تجمع نتخابي في أكتوبر الماضي أثناء الحديث عن احتمال الخسارة:” ربما سأضطر لمغادرة البلاد، لا أعرف”.

وتوقع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، أن ترامب يهرب و لن يعود أبداً إلى واشنطن بعد خسارته.