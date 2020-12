إلهان عمر تطالب بالتحقيق مع ترامب وإدارته بسبب وفاة أكثر من 300 ألف أمريكي

الدبور – طالبت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب وإدارته بسبب وفاة أكثر من ٣٠٠ ألف أمريكي من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت إلهان عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من أصول صومالية في الكونغرس الأمريكي، في حديث مع شبكة” ام سي إن بي سي”. أن والدها وأكثر من 300 ألف شخص قد فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب. وأكدت أنه لا يكفي إصدار مذكرات استدعاء، بل يتعين التحقيق معه ومع إدارته.

وشددت عمر على أنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الوفيات الطائشة ومقاضاتهم. ومضت النائبة عن ولاية مينيسوتا إلى القول بصوت مرتجف. إن والدها وضحايا كورونا في أمريكا قد” فقدوا حياتهم لأنه لم يكن لدينا قادة يهتمون بهم”.

ولاحظت عمر أن ترامب لم يظهر ذرة من التعاطف من الأشخاص الذين ماتوا.

وتابعت عمر، وهي ما زالت ترتعش، أن والدها قد نجا من أشياء كثيرة ولكن فقدان حياته بسبب كورونا هو أمر مدمر.

وفتحت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في مجلس النواب تحقيقاً في التدخل السياسي من قبل إدارة ترامب في عمل العلماء والمهنيين. حيث اتهم بول ألكسندر، المستشار العلمي السابق، وحليف ترامب القديم مايكل كابوتو الرئيس بالتدخل في عمل الخبراء بطريقة سلبية.

“My father and over 300,000 people have lost their lives because of dangerous criminal neglect by Trump and his Administration.

It is not enough to just issue subpoenas. We have to investigate and prosecute the people responsible.” – @IlhanMN pic.twitter.com/n138b6nxEw

