فنان تونسي يحول جنسه ويثير ضجة بعد ظهوره بملابس نسائية في مهرجان قرطاج (فيديو)

الدبور – فنان تونسي حول جنسه وظهر بملابس نسائية في إفتتاح مهرجان أيام قرطاج. أثار ضجة واسعة بين الوسط الفني والنشطاء في تونس والعالم العربي.

وأثار الفنان التونسي، أحمد الطابع، الجمعة، جدلًا واسعًا في تونس بعد أن ظهر في افتتاح أيام قرطاج السينمائية وهو يرتدي ملابس نسائية.

ووجه إعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني انتقادات واسعة لأحمد الطايع، مشددين على أن مظهره ولباسه غير لائقين.

وقالت الناشطة ”ريمة سيوا“ في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:“أخشى أن أدعو له بالهداية فيلبس الحجاب“. وعلّقت الإعلامية ”سهام سياري“ على مظهر أحمد الطايع، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:“هذا الشيء اسمه أحمد الطايع، وهذا ما لبسه في افتتاح أيام قرطاج السينمائية، لهذا أدعو دائمًا اللهم لا تجعلنا أضحوكة“

وقال الإعلامي ”هاشمي زيتون“ في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“هذا مخلوق فضائي ظهر، اليوم، في افتتاح أيام قرطاج السينمائية“. وقالت الكاتبة ”نورة بدوي“ في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:“ما بعد الحداثة في مفهومها التونسي“.

وعلقت الناشطة ”عفاف برهومي“ على صورة أحمد الطايع قائلة:“من يأتيني به حيًا أو ميتًا.. هذه ليست تونس.. اللهم ارزقنا هروبًا من هذا البلد“.

وقال الشاعر ”سيف مداني“ في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“أيام قرطاج السينمائية نهب، وسرقة للمال العام من لصوص الثقافة.. صورة من افتتاح أيام قرطاج السينمائية.. ما هذا؟!“.

و أطلقت تونس، مساء الجمعة، الدورة الحادية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بعد جدل كبير بشأن إقامة المهرجان في ظل حظر الحكومة للأنشطة الجماهيرية، وفرض حظر التجول ليلًا بسبب جائحة كورونا.