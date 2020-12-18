فنان كويتي يهاجم الفنانة حلا الترك ويوجه لها رسالة شديدة اللهجة – شاهد

الدبور- وجه فنان كويتي هاجم الفنانة حلا الترك البحرينية برسالة قوية وشديدة اللهجة. من خلال نشر فيديو وهو يقبل رجل والدته مرفق به رسالة فسرها الجميع إنها رسالة شديدة اللهجة للفنانة حلا الترك وما فعلته وتفعله مع والدتها. حيث وصفها بالفنانة العاق في تعليقه.

و نشر الفنان الكويتي محمد الصيرفي صورة له وهو يقبل قدم والدته. وجاء ذلك عبر حسابه على إنستغرام.

وكتب الصيرفي في تعليقه: “نصيحه لكل فنان عاق وانسان عاق لوالديه اتق الله في نفسك الفلوس تروح وتجي اما الام والابو مايتعوضون الله يرحم ابوي ويخليلي امي ودوم اصبح عليها وابوس ريولها الجنه تحت اقدام الامهات”.

واعتبر البعض أن الفنان الكويتي ربما قصد المشاكل بين الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر.

ونفت الفنانة البحرينية حلا الترك أن تكون وراء سجن والدتها منى السابر، أو أن تكون رفعت عليها دعوى قضائية.

وبعد أن صدر حكم بالسجن على السابر لمدة سنة. كشفت الأخيرة أن ابنتها رفعت عليها دعوى قضائية لأنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا. وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.

إلا أن الترك ردت في منشور عبر “إنستغرام” نافية هذا الأمر، وقالت: “أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل… هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير”.

وتابعت الترك متسائلة: “هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوات التي ظهرت بها”.