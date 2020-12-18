فيفي عبده تنشر فيديو غريب وهي نائمة على بطنها وتصرح حرام اللي بيحصل ده (فيديو)

الدبور – نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده التي شغلت وسائل التواصل الغجتماعي خلال الأسابيع الماضية بمرضها وعجزها وعدم قدرتها على الرقص. خرجت بفيديو جديد وهي نائمة على بطنها خلال تلقيها جلسة علاج طبيعي.

وظهر طبيب من خلفها يبدو إنه يقوم بتدليكها وهي نائمة على بطنها وتتحدث لمتابعيها عن عودتها قريبا للرقص. وقالت كده جرام أقعد بدون رقص.

وطلبت من دكتورها أن يتحدث لجمهورها وقال لا تقلقوا فيفي عبده ستعود لكم قريبا وتستمتعوا فيها كالعادة. وقالت كده حرام أنا عاوزه أرجع أرقص. أنا بحب الرقص آوي.

وأضافت أنا من ساعة الساحل الشمالي وانا مش عارفة مالي. وهو المنطقة التي قضت فيها اجازتها الصيفية كانت تنشر صور وفيديوهات خليعة منه هناك حتى أصابه مرض غير معروق في خصرها أقعدها عن الرقص.

وطلبت من جمهورها الدعاء أن يشفيها الله من مرضها لتعود للرقص وقد بلغت من العمر أكثر من ٦٠ عاما. وظن البعض إنها ربما تابت، لتعود وتقول أتوب من إيه بس. وتعتبر توقفها عن الرقص حرام شرعا وبشرتنا بعودتها قريبا لتمتعنا.

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