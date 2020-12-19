أمجد طه خلع سرواله في أحد فنادق “تل أبيب” وصحفي كان هناك يصاب بصدمة (فيديو)

الدبور – في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بشكل كبير وملحوظ. ظهر المرتزق أمجد طه وهو يخلع سرواله في أحد فنادق الكيان الإسرائيلي المحتل.

وفي مقطع فيديو المرتزق أمجد طه مع صحفي صهيوني. كان يجري لقاء معه . صدم الصحفي الصهيوني من كمية الحقارة و الدناءة التي خرجت منه ومن عيال زايد.

حتى الصهاينة أنفسهم لم يصدقوا مدح أمجد طه و عيال زايد لجيشهم المحتل. وبل لم يتوقع أي منهم هذا الكم من الدفاع عن الإحتلال غير المبرر. الذي لم يطلب منهم ولا من إتفاقيات التطبيع التي وقعت، ولا حتى الإعلام الإسرائيلي نفسه سألهم عنه.

وشوهد في الفيديو الصحفي الإسرائيلي وقد ظهرت عليهعلامات التعجب والصدمة، عندما قال له ضيفه أنه فخور بالجيش الإسرائيلي الذي يحمي الأطفال في كل مكان. ليرد عليه الصحفي الصهيوني بتعجب: “الجيش الإسرائيلي”!!! لياكد عليه مرة ثانية ويقول: نعم الجيش الإسرائيلي لقد قابلنا الكثير منهم. إنهم الأبطال فعلا.

شاهد الفيديو الذي تعجب منه جيش الإحتلال نفسه ولم يصدق كمية الحقارة والدناءة التي خرجت من عيال زايد مرة واحدة نحو جيش لم يترك جريمة وإلا أرتكبها وهم يدافعون عنه. وهذا الامر لم يجرؤ أحد في العالم أن يقوم به وهو الدفاع عن جيش الإحتلال حتى في أمريكا الحليف الأكبر للكيان.

يصفون الجيش الاسرائيليي بالابطال والمقاومة في #غزه بالميليشيااات والمذيع مندهش مافيه احقرر من كذا pic.twitter.com/0EIVq0mdop — فهد الشهراني Pilot 🇶🇦 (@fahadq6r6) December 20, 2020