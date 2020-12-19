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شاهد الفنانة المصرية يسرا كما لم تشاهدها من قبل في مقطع فيديو مسرب

بواسطة وطن الدبور
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الدبور- الفنانة المصرية يسرا التي تجاوز سنها الستين بأعوام كثيرة. ظهرت في مقطع فيديو مسرب كما لم تظهر من قبل. بل كما لم تظهر في عز شبابها من قبل.

مقطع الفيديو الذي تم تداوله على شبكات وسائل التواصل الإجتماعي. أثار موجة من الغضب و الجدل و السخرية أيضا منها. خصوصا من معجبيها الذي أثارهم هذا المقطع الذي لا يليق بها ولا لمشوارها الفني ولا لسنها.

وظهرت الفنانة المصرية يسرا في مقطع الفيديو المتداول بوضعٍ “غير طبيعي” -وفق متابعين-. وفي المقطع القصير، ظهرت يُسرا ترقص بطريقةٍ غريبة، قابلها متابعون بتعليقاتٍ ساخرة .

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها: “أعوذ بالله من كئآبة المنظر” .فيما قال آخر: “سوء المنقلب”، ووصفها ثالث بـِ”عجوز النار”، وعلّق رابع قائلاً: “يالله حسن الخاتمه”.

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