انجي خوري تنشر صورتهت وهي عارية تماما في الحمام وتثير الغضب

الدبور – نشرت انجي خوري الفنانة السورية العارية و المثيرة للجدل منذ ظهورها على وسائل التواصل الإجتماعي. نشرت صورة جديدة لها وهي تقوم بالإستحمام وهي عارية تماما وأثارت ضجة واسعة على مختلف وسائل التواصل كالعادة.

وظهرت أنجي خوري عارية تماما في الصورة التي تم تغطية أجزاء منها بدون خجل ولا خوف. الأمر الذي أثار غضب متابعيها وحصلت على كمية من التعليقات الغاضبة. حيث أطلق عليها أحدهم بانها فنانة اباحية وعاهرة لا أكثر.

وقال آخر ما نصه : “وحدة رخيصة متحولة من ذكر رخيصة دمعا زنخ مهما عملت بدها تصير مايا دياب لاجل الشهرة والدولار والاغراء ومخالفة الدين” وبذلك حولت السورية الفن إلى أداة للعهر والقذارة و الدعارة لجني الأموال ال أكثر.

ويذكر إنه في وقت سابق تداول النشطاء، مُكالمة مُسربة للفنانة السورية انجي خوري، أثناء مساومتها على نفسها لقضاء ليلة حمراء معها.

وتقول إنجي في المكالمة المتداولةالتي أثارت ضجة وقتها: “بـ1000 دولار بآجي، غير هيك مابدي”، فيُساومها الشاب الذي تتحدث معه: “تعي نتسلى شوي ونشرب كاس ونسهر عندك”، فترد خوري: “أعطيني 1000 وسآتي”، ليُصر الشاب على سعر 500 فقط.

وجاءت الصورة التي نشرتها حديثا لتكمل مسيرتها في هذا المجال القذر الذي جلب لها الشهرة و المال. ومستعدة لعمل أي شيء مقابل الشهرة و المال كما قال النشطاء. ونشرت صورة لها وهي عارية تماما على موقع انستغرام كما أفادت صفحة مشاهير وخرابيط.

وحدة رخيصة متحولة من ذكر رخيصة دمعا زنخ مهما عملت بدها تصير مايا دياب لاجل الشهرة والدولار والاغراء ومخالفة الدين — hosamhaloub (@supersamhosam20) December 18, 2020

ويذكر أيضا أن شرطة الآداب في لبنان كانت قد ألقت القبض عليها بعد نشرها صوراً جريئة للغاية وُصفت بالإباحية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم ترتدع بعد الإفراج عنها بل زادت من نشر تلك الصور كل فترة.