فيديو فاضح لفتيات سعوديات من داخل بار في بلاد الحرمين ومن يعترض يعتقل!

الدبور – أثار فيديو فاضح لمراهقين في أحد بارات السعودية التي أنتشرت بعد غزة بن سلمان الترفيهية، أثار ضجة واسعة داخل السعودية وخارجها لما وصل الحال في بلاد الحرمين الشريفين بعد إنقلاب بن سلمان وصعوده لولاية العهد قبل أكثر من ٣ سنوات.

المقطع المتداول على نطاق واسع في فيديو فاضح. يظهر شبان وشبات سعوديات في سن المراهقة. وقد اجتمعوا في مكان عام أشبه بالديسكو ويتراقصون على أنغام الموسيقى وجلسوا في أوضاع مخلة على مسافات قريبة من بعضهم.

ولم يتوقف الأمر عند الاختلاط والرقص فقط وتبرج الفتيات الصغيرات. حيث ظهر الجميع وهم يدخنون “الشيشة” في مشهد صادم وغير معتاد داخل المجتمع السعودي المحافظ وكأن هذه الفئة من السعوديين كانت تنتظر بفارغ الصبر عزوة ولي العهد بن سلمان.

وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء بسبب ما وصلت إليه أحوال المملكة في ظل الانفتاح غير المسبوق في عهد بن سلمان. وتساءلوا عن مستقبل الأوضاع في المملكة لاسيما مع موجة التغريب الواسعة التي تشهدها البلاد.

وخصوصا أن من يعترض ويصور مثل تلك الحوادث و الأفعال يتعرض للسجن في زمن رؤية بن سلمان لتدمير المجتمع. تماما كما حصل مع شاب سعودي كان قد نشر مقطع فيديو لبار تم إفتتاحه بجانب منزله الذي يقيم به.

وما إنتشر الفيديو حتى تم إعتقاله وحكم عليه قبل أيام بعد إعتقال دام العام بالسجن ٦ سنوات لأنه إعترض على وجود بار بجانب منزله حيث يصعي عليه تربية بناته في هذا الجو الملوث كما قال في مقطع الفيديو.

هذا الي يدور عليه ابن سلمان والدرباوية الي معه — ابو احمد الهاجري (@Rhal520) December 14, 2020